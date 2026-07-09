Історичний анекдот, – Зеленський про проблеми Росії з бензином

Українські "далекобійні санкції" спричинили суттєве погіршення економічної ситуації в Росії: там, зокрема, бідкаються через відсутність бензину. Це виглядає дещо парадоксально з огляду на те, як країна-агресорка постійно орієнтувалася на експорт енергоносіїв.

На думку президента України Володимира Зеленського, це звучить як історичний анекдот. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

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Як Зеленський висміяв проблеми в Росії?

Медіа запитували, чи може Україна завадити поставкам пального з інших країн до Росії. Йдеться, зокрема, про Індію, Китай, Казахстан. Відповідаючи на питання, президент додав до переліку також Білорусь, яка допомагає агресорці.

А загалом він зауважив, що це звучить як "історичний анекдот". Він пояснив, що насправді дивно, коли економіки країни, яка постійно була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні "займається тим, щоб десь знайти пальне".

Росія всіляко намагається збільшити імпорт, аби стабілізувати ситуацію в країні. Тож Зеленський чітко сказав, що Україна вже завадила Росії в цьому питанні.

Якби Єльцин знав, що через понад 20 років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії, і через те, що вона сама, дурнувата, вирішила розв'язати війну, він би обрав іншого наступника,

– висловився глава держави.

До речі, інформаційна агенція Reuters традиційно відстежує наслідки українських атак на НПЗ у Росії. Так, після удару по Саратовському НПЗ 8 липня підприємство припинило реалізацію пального на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі. У 2024 році завод переробив 5,8 мільйона тонн нафти, що дорівнює приблизно 2,2% усіх нафтопереробних потужностей Росії.

Нові атаки на важливі для ворога об'єкти тривають майже щоденно. У ніч на 9 липня безпілотники атакували нафтобази в Твері та Михайлівському біля Ставрополя, де після влучань виникли пожежі.