Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною. Зробив він це англійською мовою та, що символічно, в День Незалежності 24 серпня.

Зеленський прорекламував Україну в новому ролику

Звернення Зеленського до світової спільноти опублікували в мережі офіційні президентські ресурси. Про це пише 24 канал.

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На початку ролика президент наголошує, що Україна – це місце, де ви можете робити справжні відкриття. Україна – це рубіж, за яким відбуваються нові речі. І тут є свій Берлін, своя Венеція, свої Мальдіви.

"Україна – зелена, мирна та відкрита. Україна – новий світовий технологічний центр із відомими стартапами, блискучими інженерами, динамічними підприємцями та низьким 5% податком на IT-бізнес", – підкреслює Зеленський.

Далі він нагадує, що Україну називають житницею Європи та вона з найродючішими ґрунтами на планеті може нагодувати світ. Не забув Зеленський на цьому тлі сказати кілька і про земельну реформу, яку розпочали за його правління.

Поспішай! Найбільша у Європі країна стане справжнім проривом. Україна зараз – це те, що можемо створимо разом і отримати вигоду від цього. Весь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз,

– резюмував Зеленський.

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