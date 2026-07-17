Зеленський запропонував ексочільнику МВС Клименку посаду секретаря РНБО

Володимир Зеленський 17 липня зустрівся з колишнім міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Президент запропонував генералу поліції посаду секретаря РНБО.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Чому Клименко має стати секретарем РНБО?

Президент подякував Ігорю Клименку за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Глава держави наголосив, що було багато непростих викликів, і реагування МВС завжди було ефективним.

Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави та людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується,

– зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що головне – максимально результативна координація між усіма частинами у секторі безпеки й оборони та щоденний контроль за виконанням рішень.

"Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України та вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв. Дякую за службу Україні!" – резюмував Володимир Зеленський.