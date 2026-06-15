Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Зеленський запропонував Путіну зустріч під час саміту G7
15 червня, 14:39
1

Зеленський запропонував Путіну зустріч під час саміту G7

Маргарита Волошина

Україна надіслала запит на особисту зустріч російському диктатору Володимиру Путіну у рамках саміту G7 у Франції у присутності США та Європейського Союзу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам біля понівеченої російським ударом Києво-Печерької лаври, пише 24 Канал.

Дивіться також Зеленський прибув до постраждалої від обстрілів Києво-Печерської лаври 

Як Росія відреагувала на пропозицію?

Президент України заявив, що пропонував зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G7 у французькому Ев’ян-ле-Бен цього тижня для переговорів щодо припинення війни, проте Росія знову показала відсутність готовності до діалогу. 

Там будуть присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всі разом, 
– пояснив Володимир Зеленський.

 

Пов'язані теми:

G7
Новини Росії
Зустріч Зеленського та Путіна
Новини України