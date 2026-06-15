15 червня, 14:39
Зеленський запропонував Путіну зустріч під час саміту G7
Україна надіслала запит на особисту зустріч російському диктатору Володимиру Путіну у рамках саміту G7 у Франції у присутності США та Європейського Союзу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам біля понівеченої російським ударом Києво-Печерької лаври, пише 24 Канал.
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Як Росія відреагувала на пропозицію?
Президент України заявив, що пропонував зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G7 у французькому Ев’ян-ле-Бен цього тижня для переговорів щодо припинення війни, проте Росія знову показала відсутність готовності до діалогу.
Там будуть присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всі разом,
– пояснив Володимир Зеленський.