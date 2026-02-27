Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський вирішив розпочати переговори з Фіцо без Орбана, – The Guardian
27 лютого, 16:38
2

Зеленський вирішив розпочати переговори з Фіцо без Орбана, – The Guardian

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський запросив прем’єра Словаччини Роберта Фіцо на переговори, що може посилити політичну ізоляцію угорського прем’єра Віктора Орбана.
  • Орбан використовує антиукраїнську риторику в парламентській кампанії, що ускладнює відносини з Україною.

Запрошення Володимира Зеленського на адресу прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, ймовірно, сприйматимуть як крок до зниження напруги у відносинах. Водночас це ізоляція прем’єра Угорщини Орбана.

Про це повідомляє The Guardian.

Дивіться також Перезапустити "Дружбу": Орбан та Фіцо закликають Зеленського сприяти слідчим діям 

Що означає запрошення Фіцо до України?

Запрошення Фіцо до України може посилити політичну ізоляцію угорського глави уряду Віктора Орбана, який нині перебуває у непростій фазі парламентської кампанії.

На цьому тлі Орбан дедалі активніше використовує різку антиукраїнську риторику. У межах передвиборчої боротьби з’являються навіть плакати із зображенням Зеленського, згенерованим штучним інтелектом. Крім того, угорський прем’єр публічно припускає, що Україна нібито може становити загрозу для енергетичної системи Угорщини.

У такій ситуації для Києва взаємодія з Фіцо виглядає більш прагматичною та передбачуваною, ніж комунікація з Будапештом, де внутрішньополітичний фактор дедалі сильніше впливає на тональність заяв.

Зеленський запросив Фіцо до Києва

  • Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відвідати Київ. Він хоче обговорити зі словацьким колегою нагальні питання.

  • Словаччина вимагає відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", який проходить територією заходу України й був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

  • Словаччина й Угорщина раніше погодили створення спільної комісії, яка мала б перевірити стан пошкодженого Росією нафтопроводу.