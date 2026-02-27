Зеленський вирішив розпочати переговори з Фіцо без Орбана, – The Guardian

Запрошення Володимира Зеленського на адресу прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, ймовірно, сприйматимуть як крок до зниження напруги у відносинах. Водночас це ізоляція прем’єра Угорщини Орбана.

Про це повідомляє The Guardian.

Що означає запрошення Фіцо до України?

Запрошення Фіцо до України може посилити політичну ізоляцію угорського глави уряду Віктора Орбана, який нині перебуває у непростій фазі парламентської кампанії.

На цьому тлі Орбан дедалі активніше використовує різку антиукраїнську риторику. У межах передвиборчої боротьби з’являються навіть плакати із зображенням Зеленського, згенерованим штучним інтелектом. Крім того, угорський прем’єр публічно припускає, що Україна нібито може становити загрозу для енергетичної системи Угорщини.

У такій ситуації для Києва взаємодія з Фіцо виглядає більш прагматичною та передбачуваною, ніж комунікація з Будапештом, де внутрішньополітичний фактор дедалі сильніше впливає на тональність заяв.

