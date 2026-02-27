Зеленський вирішив розпочати переговори з Фіцо без Орбана, – The Guardian
- Зеленський запросив прем’єра Словаччини Роберта Фіцо на переговори, що може посилити політичну ізоляцію угорського прем’єра Віктора Орбана.
- Орбан використовує антиукраїнську риторику в парламентській кампанії, що ускладнює відносини з Україною.
Запрошення Володимира Зеленського на адресу прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, ймовірно, сприйматимуть як крок до зниження напруги у відносинах. Водночас це ізоляція прем’єра Угорщини Орбана.
Про це повідомляє The Guardian.
Що означає запрошення Фіцо до України?
Запрошення Фіцо до України може посилити політичну ізоляцію угорського глави уряду Віктора Орбана, який нині перебуває у непростій фазі парламентської кампанії.
На цьому тлі Орбан дедалі активніше використовує різку антиукраїнську риторику. У межах передвиборчої боротьби з’являються навіть плакати із зображенням Зеленського, згенерованим штучним інтелектом. Крім того, угорський прем’єр публічно припускає, що Україна нібито може становити загрозу для енергетичної системи Угорщини.
У такій ситуації для Києва взаємодія з Фіцо виглядає більш прагматичною та передбачуваною, ніж комунікація з Будапештом, де внутрішньополітичний фактор дедалі сильніше впливає на тональність заяв.
Зеленський запросив Фіцо до Києва
Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відвідати Київ. Він хоче обговорити зі словацьким колегою нагальні питання.
Словаччина вимагає відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", який проходить територією заходу України й був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.
Словаччина й Угорщина раніше погодили створення спільної комісії, яка мала б перевірити стан пошкодженого Росією нафтопроводу.