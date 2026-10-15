Вимога для вступу в ЄС: Зеленський затвердив Стратегію у сфері прав людини

Президент Володимир Зеленський 15 жовтня затвердив Національну стратегію у сфері прав людини з акцентом на євроінтеграцію. Документ визначає довгострокову політику держави та сприятиме перемовинам щодо членства в ЄС.

Згідно з текстом президентського указу № 1038/2026, розроблена стратегія спрямована на захист свобод кожної особи під юрисдикцією держави без огляду на її громадянство або місце перебування.

Які подробиці підписаного документа?

Норми базуються на Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також враховують рекомендації Ради Європи та ООН.

У документі зазначається, що виконання цих положень є ключовою частиною переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу, зокрема в межах дорожньої карти з верховенства права. Кабмін зобов'язаний у шестимісячний строк розробити та затвердити перший операційний план дій на 2027 – 2029 роки із залученням громадськості.

Надалі відповідні трирічні операційні плани уряд має оновлювати й затверджувати на регулярній основі.

Тривалі консультації та врахування воєнного стану

Як повідомляє видання Zmina, проєкт нормативного акта Мін'юст оприлюднив для публічного обговорення ще в березні 2026 року. Тоді до відомства надійшло близько 350 сторінок пропозицій від громадськості, хоча частину з них посадовці не внесли до фінального тексту.

Пізніше гендиректорка Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Мін'юсту Наталія Панчук повідомила, що тривалі дискусії дозволили сформувати 3 стратегічні та 25 операційних цілей. Документ створювали з огляду на реалії повномасштабної війни, практику ЄСПЛ та стандарти країн ЄС.

Водночас правозахисники вказували на певні невраховані аспекти в оновленій концепції.

"Представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини із соціальних та економічних прав Олена Колобродова звертала увагу, що неврахованими у проєкті стратегії залишалися пропозиції про забезпечення свободи світогляду, віросповідання, вираження релігійних та інших переконань", – резюмувало видання Zmina.