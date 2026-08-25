Україна отримала ракети для Patriot та комплекси Crotale, – Зеленський

Україна отримала допомогу для підсилення захисту неба. Зокрема, прибули додаткові ракети для систем Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом 25 серпня, передає 24 Канал.

Яку допомогу отримала Україна

Україна отримала ракети AIM та додаткові ракети для систем Patriot, а також підтвердження щодо передачі кількох систем ППО Crotale і боєприпасів до них. Водночас низка європейських країн погодила нові пакети фінансової, оборонної та енергетичної підтримки.

Глава держави утримався від розголошення конкретної країни-постачальника, однак відзначив важливість отриманої допомоги.

Ми отримали, не буду говорити від якого держави, підтвердження кількох систем ПВО Crotale і ракет до них і також ми отримали ракети AIM, це для нас дуже важливі ракети, ну і якщо чесно, ще трохи зайшло ракет Patriot, скільки – не можу сказати, але трохи, треба більше,

– зазначив Володимир Зеленський.

Французький комплекс Crotale є всепогодною системою малої дальності, призначеною для знищення повітряних цілей на середніх, малих та гранично малих висотах. Вона використовується як для захисту стратегічних об'єктів, так і для покриття бойових порядків військ. У той же час ракети серії AIM належать до американського сімейства авіаційних боєприпасів класу "повітря-повітря", які також застосовують у наземних пускових установках ППО.

Президент також повідомив про нові домовленості з європейськими партнерами. Зокрема, Норвегія підтвердила 9 мільярдів фінансування України на 2027 рік. Валюту Зеленський під час виступу не уточнив. Ці кошти, за його словами, не пов'язані з фінансуванням у межах Європейського Союзу.

Україна розгортає співпрацю з Норвегією для створення власної антибалістичної системи FREYJA. За словами Зеленського, норвезькі партнери можуть долучитися до фінансування проєктного офісу для прискорення його запуску. Крім того, сторони погодили стратегічне партнерство у сфері безпілотних технологій.

Швеція надає значний фінансовий пакет для виробництва українських дронів.

Є і домовленості з Латвією щодо спільного виробництва дронів. За словами Зеленського, близько 90% безпілотників, які виготовлятимуть у межах цієї співпраці, передаватимуть Україні.

Німеччина погодила окремий пакет підтримки української енергетики. Бельгія, Данія та Естонія надаватимуть допомогу українським регіонам, а Німеччина та Бельгія – підтримку в межах ветеранської політики.

Президент також подякував Естонії за збереження військової підтримки України на рівні 0,25% та підтвердження такого ж обсягу на 2027 рік, а також за окреме фінансування програм, пов'язаних із дронами.

До слова, європейські лідери планують у вересні вирушити до США, щоб переконати Дональда Трампа посилити протиповітряну оборону України ракетами-перехоплювачами для Patriot. Ініціативу пов'язують із підготовкою до зимового періоду та необхідністю захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських балістичних ударів.