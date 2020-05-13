Зеленський змінив очільників СБУ в Києві та двох областях

Президент України Володимир Зеленський вирішив змінити начальників управлінь СБУ одразу в трьох областях. Серед них – і в Києві.

Накази про звільнення начальників управлінь СБУ в Житомирській та Одеській областях, а також у місті Києві та Київській області опубліковані на сайті Президента України. Були звільнені Олег Головаш, Віталій Харченко та Сергій Болдир відповідно.

До слова Главу Одеської митниці Грибанова затримали – фото, відео

Та варто відзначити, що Олег Головаш замість Житомирської області тепер працюватиме начальником Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області.

Натомість житомирську СБУ очолить Сергій Лисак, а одеську – Віктор Доровський.

Де продовжать свої кар'єри Віталій Харченко та Сергій Болдир – не вказано.