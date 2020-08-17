Володимир Зеленський своїм указом змінив склад членів Ради нацбезпеки та оборони. Тепер до РНБО увійшли Валерій Кондратюк, Кирило Шевченко, Ольга Стефанішина та Олег Уруський.

Відповідний указ №324 / 2020 з'явився на сайті Офісу Президента 17 серпня. Важливо У РНБО підбили підсумки за перші пів місяця перемир'я Хто увійшов до складу РНБО Глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

Новий глава Нацбанку Кирило Шевченко.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністр України й міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Крім того, цим же указом зі складу РНБО виведено: ексочільника Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, колишнього віцепрем'єр-міністра Вадима Пристайка і колишнього голову Нацбанку Яківа Смолія. Актуально У РНБО попередили, що Росія втрачає шанси мирно піти з України Чим займається РНБО Цей орган координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки й оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.

РНБО займається внесенням пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої та зовнішньої політики у сфері національної безпеки й оборони.

А також координацією та контролем за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки й оборони у мирний час; те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.