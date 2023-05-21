Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, доки її війська на українській землі, – Зеленський

Поки російські терористи залишаються на українській землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. У світу достатньо сил, щоб змусити загарбників піти геть.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. За його словами, мир – спільна мета усього світу.

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Наш світ великий, але всі ми в ньому – разом. І це наша спільна справа – мир. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир,

– заявив глава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна розробила формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН, щоб кожен у світі міг обрати собі пункт, який здатен допомогти реалізувати.

"Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу", – наголосив Президент.

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