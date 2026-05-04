Зеленський зустрівся з Фіцо на саміті у Єревані
4 травня на полях саміту в Єревані Володимир Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо – словацьким прем'єром. Вони провели двосторонні переговори.
Володимир Зеленський повідомив, що разом зі словацьким колегою обговорив співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Про це йдеться у пості президента.
Що відомо про зустріч Зеленського і Фіцо?
Також, за словами глави держави, вони з Фіцо домовилися обмінятися візитами до Києва та Братислави. Команди почнуть працювати над графіком цих поїздок.
Окрім того, політики торкнулись і питання членства України у Європейському Союзі. "Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякую за це", – зауважив президент.
Він також додав, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.
Зустріч Зеленського і Фіцо / Фото з фейсбук-сторінки словацького прем'єра