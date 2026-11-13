Зеленський відтепер регулярно проводитиме зустрічі з міськими головами

Зустріч Зеленського з міськими головами / Скриншот з відео ОП
Володимир Зеленський 13 листопада зустрівся з очільниками міст з різних куточків України. Головною темою стала підготовка громад до зими на тлі ударів Росії по критичній інфраструктурі.
Про започаткування нового формату діалогу президент України повідомив у Telegram.
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До наради долучилися очільники Харкова, Дніпра, Івано-Франківська, Вінниці, інших міст, керівники профільних асоціацій і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надалі такі робочі зустрічі планують проводити на регулярній основі.
На порядку денному постали питання енергетики, захисту неба, стійкості зв'язку та протидії внутрішнім загрозам безпеки. Учасники скоординували спільні дії між центральним, обласним і місцевим рівнями влади для швидкого відновлення житлових будинків, транспортної та критичної інфраструктури після ворожих ударів.
Ключове – щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення
За словами Зеленського, під час зустрічі також приділили увагу пошуку механізмів допомоги людям протягом зими.
Крім того, сторони обговорили збереження бюджетної спроможності громад.
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