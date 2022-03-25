Зеленський зустрівся з офіцерами СБУ в ювілей Служби та вручив нагороди

25 березня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з офіцерами Служби безпеки України. З нагоди 30-ї річниці створення СБУ вручив державні нагороди працівникам.

Нагороди отримали працівники СБУ, які відзначилися під час відбиття російської агресії – за мужність і самовідданість та зразкове виконання службового обов'язку під час захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

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Ми відчуваємо ваш захист Української держави. Знаю, що багато офіцерів, службовців зараз перебувають на лінії фронту, виконують важливі операції. Але де б ви не були, ми всі захищаємо найголовніше, що в нас є, – нашу країну,

– сказав Зеленський.

Він подякував працівникам СБУ за вірну службу Україні та вручив їм нагороди.

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