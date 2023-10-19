Глава держави розповів про перемовини з президентом США Джозефом Байденом, повідомляє 24 Канал. Також він говорив з генсеком ООН.
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Зеленський поговорив з Байденом
Глава держави розповів, що перед записом звернення він завершив розмову з президентом США Байденом.
Як завжди, змістовна розмова – союзницька. Сильний сигнал підтримки – стільки, скільки потрібно, щоб перемогти. Вдячний президенту Байдену, Конгресу – обом партіям – та всьому американському народу за потужну допомогу й за лідерство – лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя та міжнародного порядку, заснованого на правилах,
– зауважив президент.
Він додав, що українці знають, наскільки важлива міцна єдність у захисті від терору, від агресії.
"Єдність тут, у нашій країні. Єдність у країнах-партнерах, зокрема в Америці. Єдність світу. Ми обговорили подальші спільні кроки в захисті свободи. Обговорили оборонну підтримку, серед іншого те, що "атакамси" можуть допомогти нам прискорити звільнення України від окупанта", – зазначив Зеленський.
За його словами, звичайно, говорили й про збереження допомоги Україні наступного року – про вагомий пакет підтримки для нашої держави.
"Америка буде підтримувати імплементацію Формули миру, і я поінформував Президента Байдена про наступну велику міжнародну зустріч щодо Формули миру, яка відбудеться на Мальті цього місяця", – запевнив український лідер.