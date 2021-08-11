Тимчасовим очільником Харківської ОДА став Олександр Скакун.
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Чому звільнили Тимчук
Кабінет міністрів 11 серпня погодив звільнення Тимчук. Причин звільнення не озвучували.
Однак її колишній чоловік двічі був фігурантом розслідувань журналістів Bihus Info. Він начебто мав конфлікт інтересів на посаді директора Департаменту екології. Крім того, ймовірно, приховав майно від Національного агентства з питань запобігання корупції.
Навесні харківські перевізники зверталися до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області. Вони вказували на Андрія і Айну Тимчук.
Що відомо про Олександра Скакуна
- За освітою Скакун – юрист, також є кандидатом юридичних наук.
- З 1995 по 2017 роки працював у Службі безпеки України.
- З 2017 року був заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.