Тимчасовим очільником Харківської ОДА став Олександр Скакун.

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Чому звільнили Тимчук

Кабінет міністрів 11 серпня погодив звільнення Тимчук. Причин звільнення не озвучували.

Однак її колишній чоловік двічі був фігурантом розслідувань журналістів Bihus Info. Він начебто мав конфлікт інтересів на посаді директора Департаменту екології. Крім того, ймовірно, приховав майно від Національного агентства з питань запобігання корупції.

Навесні харківські перевізники зверталися до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області. Вони вказували на Андрія і Айну Тимчук.

Зауважимо, Тимчук призначили головою Харківської ОДА 27 листопада 2020 року.

Що відомо про Олександра Скакуна