Президент Володимир Зеленський звільнив українських послів у низці країн. Так, йдеться про дипломатів з Кореї та Ізраїлю. Водночас у Казахстані глава держави призначив нового посла.

Так само новий посол України тепер працюватиме в Ізраїлі. Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави. Це цікаво Україна не переноситиме посольство в Ізраїлі до Єрусалима, – Зеленський Які кадрові перестановки відбулися: Зеленський своїм указом звільнив посла в Кореї Олександра Горіна.

Також був звільнений Геннадій Надоленко з посади посла в Ізраїлі. Наступним указом Зеленський призначив Євгена Корнійчука послом в Ізраїльській Республіці.

Крім того, президент підписав указ, яким призначив Петра Врублевського послом в Казахстані.

Укази Зеленського про звільнення і призначення нових послів / Скриншот Зверніть увагу! Геннадій Надоленко був послом в Ізраїлі понад 10 років: на цю посаду його призначили наприкінці червня 2010 року.