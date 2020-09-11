Зеленський звільнив українських послів у Кореї та Ізраїлі: що про це відомо
Президент Володимир Зеленський звільнив українських послів у низці країн. Так, йдеться про дипломатів з Кореї та Ізраїлю. Водночас у Казахстані глава держави призначив нового посла.
Так само новий посол України тепер працюватиме в Ізраїлі. Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави.
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Які кадрові перестановки відбулися:
- Зеленський своїм указом звільнив посла в Кореї Олександра Горіна.
- Також був звільнений Геннадій Надоленко з посади посла в Ізраїлі. Наступним указом Зеленський призначив Євгена Корнійчука послом в Ізраїльській Республіці.
- Крім того, президент підписав указ, яким призначив Петра Врублевського послом в Казахстані.
Укази Зеленського про звільнення і призначення нових послів / Скриншот