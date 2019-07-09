17:03
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський дав доручення Кабміну щодо митниці: що вимагає

      2253 Читать новость на русском
      Зеленський доручив уряду синхронізувати бази даних митниці з сусідами
      Зеленський доручив уряду синхронізувати бази даних митниці з сусідами / x-vymir.com

      Президент Володимир Зеленський підписав указ про нове доручення Кабінету міністрів. Ним глава держави зобов'язав уряд вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з постами країн-сусідів вже до кінця 2019 року.

      Президент своїм указом акцентував, що вже зараз Кабмін може вжити всіх необхідних заходів, сказав заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук, повідомляє "Інтерфакс-України".

      Цікаво: Коли в Україні запустять електронну митницю

      Вже зараз уряд має вжити всіх можливих заходів, щоб цього року стала можливою синхронізація баз даних митниць. Це суттєво вирішить проблему контрабанди,
      – переконаний Гончарук.

      Він переконаний, що встановлення сканерів на пунктах пропуску також допоможе показати прогрес щодо вирішення питання контрабанди.

      Президент у своєму указі також рекомендував правоохоронцям вжити заходів проти систематичного зупинення митного оформлення товарів через формальні підстави.

      "Це створювало великі проблеми для бізнесу. Для розуміння масштабу – це сотні випадків на місяць", – резюмував заступник голови Офісу президента.

      Для чого потрібна синхронізація баз даних?

      Синхронізація баз даних дозволить позбутися розбіжностей між інформацією на українських митницях та контрольних пунктах сусідніх держав. Відповідно, такий крок унеможливлює випадки, коли між двома пунктами змінюється кількість чи вартість товару, що підлягає митному оформлення. Відтак, це знижує корупційні ризики.

      Що у команді президента говорять про митницю?Голова Офісу президента Андрій Богдан говорив про необхідність реформування митниці та податкової служби. Для цього планують залучити міжнародні організації. За його словами, сьогодні президентська команда розглядає можливість залучення британських компаній, які б взяли митницю в управління та гарантували збільшення надходжень.

      Про передачу митниці в управління приватній компанії раніше говорив і секретар РНБО Олександр Данилюк. Втім, на його думку, для початку це повинні бути окремі кілька митниць в якості експерименту.

      У мережі активно обговорювали розгром на митниці від самого Володимира Зеленського. Президент закликав написати заяви про звільнення керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць. 

      blog_ava
      Зеленський назвав термін, коли очікує завершення війни на Донбасі
      сьогодні
      13021
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Контрабанда Кабінет Міністрів України Державна митна служба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами
      сьогодні , 17:00 Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами
      Центр UA 9
      Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію
      сьогодні , 16:30 Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію
      Дмитро Гнап 449
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      669
      День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
      сьогодні , 16:00 День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
      Наталя Сколоздра 6757
      Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна
      сьогодні , 15:48 Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна
      530
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук