Зеленський дав доручення Кабміну щодо митниці: що вимагає

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нове доручення Кабінету міністрів. Ним глава держави зобов'язав уряд вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з постами країн-сусідів вже до кінця 2019 року.

Президент своїм указом акцентував, що вже зараз Кабмін може вжити всіх необхідних заходів, сказав заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук, повідомляє "Інтерфакс-України".

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Вже зараз уряд має вжити всіх можливих заходів, щоб цього року стала можливою синхронізація баз даних митниць. Це суттєво вирішить проблему контрабанди,

– переконаний Гончарук.

Він переконаний, що встановлення сканерів на пунктах пропуску також допоможе показати прогрес щодо вирішення питання контрабанди.

Президент у своєму указі також рекомендував правоохоронцям вжити заходів проти систематичного зупинення митного оформлення товарів через формальні підстави.

"Це створювало великі проблеми для бізнесу. Для розуміння масштабу – це сотні випадків на місяць", – резюмував заступник голови Офісу президента.

Для чого потрібна синхронізація баз даних?

Синхронізація баз даних дозволить позбутися розбіжностей між інформацією на українських митницях та контрольних пунктах сусідніх держав. Відповідно, такий крок унеможливлює випадки, коли між двома пунктами змінюється кількість чи вартість товару, що підлягає митному оформлення. Відтак, це знижує корупційні ризики.

Що у команді президента говорять про митницю?Голова Офісу президента Андрій Богдан говорив про необхідність реформування митниці та податкової служби. Для цього планують залучити міжнародні організації. За його словами, сьогодні президентська команда розглядає можливість залучення британських компаній, які б взяли митницю в управління та гарантували збільшення надходжень.



Про передачу митниці в управління приватній компанії раніше говорив і секретар РНБО Олександр Данилюк. Втім, на його думку, для початку це повинні бути окремі кілька митниць в якості експерименту.



У мережі активно обговорювали розгром на митниці від самого Володимира Зеленського. Президент закликав написати заяви про звільнення керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць.