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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Зеленський доручив Хомчаку взяти розслідування аварії вертольота на Рівненщині під свій контроль

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      Зеленський відреагував на катастрофу військового вертольота на Рівненщині
      Зеленський відреагував на катастрофу військового вертольота на Рівненщині / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи військового вертольота Мі-8 на Рівненщині.

      Військовий вертоліт Мі-8 розбився 29 травня біля села Сестрятин на Рівненщині під час тренувального польоту. У салоні перебували 4 військових – усі загинули. Військові були членами 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині.

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      З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль,
      – цитує Зеленського прес-служба президента.

      Глава держави також висловив співчуття сім’ям загиблих: "Держава не залишить вас у вашому горі".

      Співчуття рідним та близьким загиблих висловив і секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

      "Поділяю біль вашої непоправної втрати і висловлюю щирі співчуття та підтримку в цей важкий час. Світла пам'ять...", – сказав він.

      Катастрофа вертоліт Мі-8 Рівненщина жертви фото з місця аварії
      Фото з місця катастрофи літака//Фото: twitter.com/MVS_UA?lang=ru

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      Теги: Новини України Новини політики Катастрофа авіація Аварії та ДТП Жертви Володимир Зеленський Руслан Хомчак Збройні сили України Новини Львова Рівне РНБО Олександр Данилюк
      Джерело: 24 канал
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