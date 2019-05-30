Зеленський доручив Хомчаку взяти розслідування аварії вертольота на Рівненщині під свій контроль
Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи військового вертольота Мі-8 на Рівненщині.
Військовий вертоліт Мі-8 розбився 29 травня біля села Сестрятин на Рівненщині під час тренувального польоту. У салоні перебували 4 військових – усі загинули. Військові були членами 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині.
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З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль,
– цитує Зеленського прес-служба президента.
Глава держави також висловив співчуття сім’ям загиблих: "Держава не залишить вас у вашому горі".
Співчуття рідним та близьким загиблих висловив і секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.
"Поділяю біль вашої непоправної втрати і висловлюю щирі співчуття та підтримку в цей важкий час. Світла пам'ять...", – сказав він.
Фото з місця катастрофи літака//Фото: twitter.com/MVS_UA?lang=ru