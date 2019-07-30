Зеленський доручив запровадити проект "єМалятко" до 2020 року: що він передбачає

У вівторок, 30 липня, в Офісі президента відбулась нарада з питань реалізації комплексних електронних послуг. Участь у нараді взяв і президент Володимир Зеленський, який доручив помічникам до 1 січня 2020 року запровадити проект "єМалятко".

Участь в обговоренні також взялипредставники профільних центральних органів виконавчої влади та міжнародних донорських проектів, повідомляє інтернет-представництво президента.

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Цифровізація державних послуг або "Держава у смартфоні" є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих та масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках,

– наголосив Володимир Зеленський.

Планується, що у межах проекту "єМалятко" за однією заявою можна буде отримати 10 послуг:

державну реєстрацію народження дитини;

реєстрацію місця проживання народженої дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрацію народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

реєстрацію народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримати посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

визначення належності дитини до громадянства України;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Що відомо про комплексні електронні проекти команди Зеленського?29 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Текст указу передбачає реалізацію трьох комплексних проектів: "єМалятко", ID-14 та можливість реєстрації місця проживання дитини онлайн.



"єМалятко" надає можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних з народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку. Передбачено зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості документів, що вимагаються – з 37 до одного.



ID-14 – одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України. Передбачається скорочення кількості документів від дитини на чотири, що в середньому становитиме мінус понад 6 мільйонів документів на рік.



Можливість зареєструвати місце проживання дитини онлайн передбачає скорочення кількості документів від дитини на чотири, що в середньому становитиме мінус більш ніж 3 мільйони документів на рік.