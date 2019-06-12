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      Зеленський готує покарання нардепам за "кнопкодавство"

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      Зеленський внесе законопроєкт про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", – Стефанчук
      Зеленський внесе законопроєкт про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", – Стефанчук / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський вже незабаром внесе до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

      Із цим глава держави не зволікатиме, повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, пише "РБК-Україна".

      Читайте також: У закон про українську мову можуть внести правки, – Стефанчук

      Так, однією із цілей команди Зеленського Стефанчук називає систематизацію українського законодавства і удосконалення системи голосування. 

      Поки можу гарантувати, що найближчим часом президент внесе законопроект, яким буде передбачена кримінальна відповідальність за неперсональне голосування,
      – наголосив він.

      Зазначимо, у парламенті вже реєстрували законопроекти, які передбачали відповідальність за неособисте голосування.

      Так, у червні 2015 року депутати підтримали такий законопроект у першому читанні. Документ не ухвалили в цілому, але він передбачав, що "кнопкодавів" каратимуть позбавленням права брати участь у засіданнях парламенту, втратою керівних посад у комітетах чи невключенням до офіційних парламентських делегацій.

      Окрім того, нардеп Леонід Ємець від "Народного фронту" вніс у червні 2018 року законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Сесійна зала його пропозицію не розглядала.

      Найбільші кнопкодави 2018 року:


      Інфографіка ЧЕСНО


      Інфографіка ЧЕСНО

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Верховна Рада Законодавство
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