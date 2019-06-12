Зеленський готує покарання нардепам за "кнопкодавство"

Президент України Володимир Зеленський вже незабаром внесе до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

Із цим глава держави не зволікатиме, повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, пише "РБК-Україна".

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Так, однією із цілей команди Зеленського Стефанчук називає систематизацію українського законодавства і удосконалення системи голосування.

Поки можу гарантувати, що найближчим часом президент внесе законопроект, яким буде передбачена кримінальна відповідальність за неперсональне голосування,

– наголосив він.

Зазначимо, у парламенті вже реєстрували законопроекти, які передбачали відповідальність за неособисте голосування.



Так, у червні 2015 року депутати підтримали такий законопроект у першому читанні. Документ не ухвалили в цілому, але він передбачав, що "кнопкодавів" каратимуть позбавленням права брати участь у засіданнях парламенту, втратою керівних посад у комітетах чи невключенням до офіційних парламентських делегацій.

Окрім того, нардеп Леонід Ємець від "Народного фронту" вніс у червні 2018 року законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Сесійна зала його пропозицію не розглядала.

Найбільші кнопкодави 2018 року:



Інфографіка ЧЕСНО



Інфографіка ЧЕСНО