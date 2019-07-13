Зеленський попросив Труханова про безкоштовний в'їзд в Одеський порт

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням облаштувати безкоштовний в'їзд на територію Одеського порту представникам бізнесу. Для цього міська влада повинна вирішити питання надання земельної ділянки для відповідного в'їзду.

Нині існує лише один великий шлях доступу в порт, який належить приватній структурі, повідомиляє прес-служба глави держави.

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Президент вважає таку ситуацію неприпустимою та наголошує: це створює монополію, яка шкодить великій кількості підприємців.

Потрібно вирішити цю проблему та облаштувати в'їзд, яким можна було б скористатися безкоштовно,

– сказав Володимир Зеленський.

Мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв, що зі свого боку докладе зусиль для вирішення питання, триматиме його на контролі та поінформує президента щодо ситуації.

Що зробив Зеленський під час робочих візитів на Одещину та Херсонщину?13 липня, під час своєї поїздки в Одесу, Президент України Володимир Зеленський наказав подати у відставку голові ДФС Олександрові Власову. Причиною стала відмова останнього звільнити керівників митниць західних областей.



У тій же Одесі Володимир Зеленський заявив, що призначення призначення Андрія Андрейчикова головою Одещини відкладається і буде проведено конкурс.



Згодом президент відправився на Херсонщину, де представив нового керівника обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.