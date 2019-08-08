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      Зеленський: Ми легалізуємо азартні ігри

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив про намір частково легалізувати азартні ігри в Україні. Зокрема, мовиться про роботу казино у 5-зіркових готелях.

      Як зауважив український президент у Туреччині під час виступу на україно-турецькому бізнес-форумі, такий крок позитивно має вплинути на економіку у чорноморському регіоні.

      Ще одна важлива заява президента у Туреччині: Зеленський анонсував створення ринку землі в Україні у 2020 році

      Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів,
      – наголосив Зеленський.

      Водночас український гарант закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

      Щодо інших ініціатив, то президент анонсував запровадження мережі мобільного інтернету 5G в Україні та запросив турецький бізнес до участі у проектах із запровадження цієї технології.

      Азартні ігри в Україні заборонили у 2009 році. Сталося це після великої пожежі в казино у Дніпрі, внаслідок чого дев’ять людей загинули. Щоправда, сьогодні нелегальні азартні ігри проводять під виглядом лотерей. Також така діяльність не є забороненою в інтернеті.

      Відповідно до останнього опитування, більше ніж половина українців узагалі не цікавляться азартними іграми, натомість 4% грають на гроші постійно, а 10% роблять це зрідка.

      Зверніть увагу! Азартна залежність: симптоми, та як з цим боротися

      Що Зеленський робить у Туреччині? Тут він перебуває з дводенним візитом. Український гарант уже зустрівся з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили проблеми у Чорноморському регіоні, зокрема статус Автономної Республіки Крим, і ситуація навколо конфілкту на Донбасі, включно з мінським переговорним процесом. Також очільники України та Туреччини хвилиною мовчання вшанували загиблих у районі Павлополя чотирьох оборонців України. Поза тим Зеленський і Ердоган говорили про торговельно-економічну співпрацю. Після перемовин Україна та Туреччина підписала протокол про домовленості щодо використання й вивчення космосу.

      blog_ava
      Українській владі потрібно зробити два важливих кроки, – військовий про війну на Донбасі
      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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