Зеленський обіцяє довести земельну реформу до кінця

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відкриття ринку землі можливе лише після ухвалення відповідного закону і підготовки кадастрів. Втім, за словами президента, ця реформа однозначно буде доведена до кінця.

Про реформу ринку землі Володимир Зеленський говорив з представниками бізнесу під час свого візиту у Полтавську область у четвер, 5 березня.

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Глава держави підкреслив, що ринок землі може відкритичся у жовтні, якщо закон буде ухвалений. Втім це може відбутися лише тоді, коли будуть відкриті кадастри, уся інформація про землю буде оцифрована.

Жодного хаосу не буде. Якщо не будуть готові усі кадастри, то нам потрібен буде додатковий час. Але ми цю реформу доведемо до кінця, це однозначно,

– запевнив Володимир Зеленський.

Земельна реформа в Україні: коротко

Ще у листопаді 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про запровадження ринку землі в Україні. Нині парламент розглядає його у другому читанні. Втім до законопроєкту зареєстровано понад 4 тисячі правок, з яких поки розглянули лише 3 тисячі.

Законопроєкт передбачає, що купувати землю зможуть лише українці і компанії, засновані українцями. Питання про можливість купівлі землі іноземцями винесуть на референдум. Одна людина зможе володіти землею обягом не більше як 10 тисяч гектарів.

Зустріч Зеленського з представниками бізнесу на Полтавщині: дивіться відео