Зеленський дав НАБУ та САП три місяці, далі – перезавантаження

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають три місяць на те, аби довести свою ефективність. У іншому разі президент Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про їхнє «перезавантаження».

Зеленський під час зустріч з керівниками НАБУ та САП вимагав результатів їхньої роботи, про це заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Глава держав тоді наголосив, що ці результати мають "задовільнити"запит людей на справедливість"і "притягнення до відповідальності осіб, які були причетні до корупційних злочинів".

Рябошапка додав, що протягом останнього часу розгорілись серйозні антикорупційні скандали із "Укроборонпромом", "Центренерго"та з’явились декілька інших кримінальних проваджень".

Тому ми чекаємо від цих антикорупційних органів відповідних процесуальних рішень – це може бути пред’явлення підозр певним особам або передача справ вже до суду, і на це все у нас є декілька місяців,

– зазначив він.

Рябошапка нагадав, що Володимир Зеленський визначив термін у 3 місяці, аби НАБУ та САП довели спроможність працювати ефективно.

"Якщо їм це не вдасться, тоді президент буде змушений реагувати шляхом внесення законодавчої ініціативи до парламенту, і парламент прийматиме рішення щодо можливого "перезавантаження"чи одного, чи двох антикорупційних органів. В залежності від того, хто не з них не справився із своєю задачею", – пояснив заступник голови АП.

Як ще команда Зеленського має намір протидіяти корупції?Руслан Рябошапка називав дві важливі ініціативи: про невідворотність покарання за корупцію та про забезпечення права на справедливий суд. Обговорюватимуть і перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Так, буде ініціюватися удосконалення режиму перевірки електронних декларацій, оскільки, "крім недієздатного керівництва НАЗК, є ще проблеми практичного характеру, які ускладнюють роботу з перевірки декларацій".



Також говоритимуть і спрощення деяких процедур у Кримінальному процесуальному кодексі, які зараз ускладнюють роботу органів досудового слідства. Зокрема, йдеться про так звані поправки народного депутата Лозового. Вони передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях.