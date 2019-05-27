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      Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента

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      Куди Зеленський може переїхати з Банкової
      Куди Зеленський може переїхати з Банкової / 24 канал

      Ще до перемоги у другому турі президентських виборів у команді Володимира Зеленського заявили про намір перенести Адміністрацію Президента з будівлі на вулиці Банковій.

      Тоді ще начальник управління Державної охорони Валерій Гелетей пояснив, які є ризики від перенесення Адміністрації Президента з Банкової.

      Читайте більше: Врятувати Зе Президента: плюси, мінуси та підводні камені переїзду Зеленського з Банкової

      Ще до перемоги у другому турі Зеленський заявляв, що не бачить сенсу у президентській резиденції на Банковій і має намір перенести її в інше більш підходяще, на його думку, місце.

      Я сказав своїм хлопцям - шукайте якийсь open-space, якийсь юніт цікавий... Я перенесу резиденцію туди, де немає корків, просто перенесу її із Києва,
      – говорив він тоді в інтерв'ю.

      Куди і коли може переїхати Адміністрація Зеленського?

      Як запевнили в Адміністрації Зеленського, переїзд з офісу на Банковій відбудеться вже до кінця 2019 року, пише LIGA.net.

      Розглядають кілька варіантів – від приміщень в центрі Києва до тих, що на окраїні столиці.

      Офіційно поки жодних конкретних адрес, де може розташуватись адміністрація нового президента не називають. Проте одразу кілька співрозмовників підтвердили, що серед варіантів є й конгресно-виставковий центр "Парковий" – більше відомий як "вертолітний майданчик Януковича".

      Вертолітний майданчик Януковича КВЦ Парковий
      "Вертолітний манданчик Януковича" на даху КВЦ "Парковий"//Фото: Радіо Свобода

      Саме в цій будівлі розташовувався штаб Зеленського під час першого та другого туру виборів.

      Зеленський вибори штаб Парковий
      У дні виборів штаб Володимира Зеленського рошташовувався у КВЦ "Парковий"//Фото: 24 Канал

      У "Парковому" підтвердили, що з команди Зеленського з ними виходили на зв'язок з приводу оренди площ у виставковому центрі.

      Проте жодних конкретних сум чи дат поки немає, оскільки "поки немає концепції".

      Вони самі не знають, що хочуть,
      – резюмував співрозмовник видання.

      Інтер'єр КВЦ "Парковий" у Києві: дивіться фото

      Як виглядає конгресно-виставковий центр "Парковий" у Києві: дивіться відео

      Що відомо про КВЦ "Парковий"?Конгресно-виставковий центр відкрили у 2012-му. Президент-втікач Віктор Янукович мав намір використовувати майданчик на даху будівлі, аби на гелікоптері добиратись з Межигір'я в Адмінастрацію Президента.

      Тоді будівлю оформили на компанію "Амадеус Ко" офшорні корені якої ведуть до оточення Януковича.

      У 2014-му почала розслідування про розтрату бюджетних коштів і зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".

      З 2017-го вертолітний майданчик Януковича перебував під арештом, а його управління передали Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

      У травні 2018-го журналісти з'ясували, що новим власником КВЦ стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.

      У КВЦ "Парковий" новий власник: дивіться відео

      Екс-заступник глави адміністрації президента Порошенка Дмитро Шимків зауважив, що переїзд АП з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів. Дізнайтесь більше, чим дивує теперішня будівля Адміністрації.

      Читайте також: Басейн, сауна та дві їдальні: чим може вразити будівля АП на Банковій

      21 травня – на наступний день після інавгурації Зеленського – вулицю Банкову під Адміністрацією Президента відкрили для вільного проходу людей. Прибрали також кордон із нацгвардійців, які охороняли будівлю.

      Дивіться також: Куди переїхав Порошенко з Адміністрації Президента на Банковій

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини нерухомості Адміністрація Президента Новини Києва Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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