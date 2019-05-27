Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента

Ще до перемоги у другому турі президентських виборів у команді Володимира Зеленського заявили про намір перенести Адміністрацію Президента з будівлі на вулиці Банковій.

Тоді ще начальник управління Державної охорони Валерій Гелетей пояснив, які є ризики від перенесення Адміністрації Президента з Банкової.

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Ще до перемоги у другому турі Зеленський заявляв, що не бачить сенсу у президентській резиденції на Банковій і має намір перенести її в інше більш підходяще, на його думку, місце.

Я сказав своїм хлопцям - шукайте якийсь open-space, якийсь юніт цікавий... Я перенесу резиденцію туди, де немає корків, просто перенесу її із Києва,

– говорив він тоді в інтерв'ю.

Куди і коли може переїхати Адміністрація Зеленського?

Як запевнили в Адміністрації Зеленського, переїзд з офісу на Банковій відбудеться вже до кінця 2019 року, пише LIGA.net.

Розглядають кілька варіантів – від приміщень в центрі Києва до тих, що на окраїні столиці.

Офіційно поки жодних конкретних адрес, де може розташуватись адміністрація нового президента не називають. Проте одразу кілька співрозмовників підтвердили, що серед варіантів є й конгресно-виставковий центр "Парковий" – більше відомий як "вертолітний майданчик Януковича".



"Вертолітний манданчик Януковича" на даху КВЦ "Парковий"//Фото: Радіо Свобода

Саме в цій будівлі розташовувався штаб Зеленського під час першого та другого туру виборів.



У дні виборів штаб Володимира Зеленського рошташовувався у КВЦ "Парковий"//Фото: 24 Канал

У "Парковому" підтвердили, що з команди Зеленського з ними виходили на зв'язок з приводу оренди площ у виставковому центрі.

Проте жодних конкретних сум чи дат поки немає, оскільки "поки немає концепції".

Вони самі не знають, що хочуть,

– резюмував співрозмовник видання.

Інтер'єр КВЦ "Парковий" у Києві: дивіться фото

Як виглядає конгресно-виставковий центр "Парковий" у Києві: дивіться відео

Що відомо про КВЦ "Парковий"?Конгресно-виставковий центр відкрили у 2012-му. Президент-втікач Віктор Янукович мав намір використовувати майданчик на даху будівлі, аби на гелікоптері добиратись з Межигір'я в Адмінастрацію Президента.



Тоді будівлю оформили на компанію "Амадеус Ко" офшорні корені якої ведуть до оточення Януковича.



У 2014-му почала розслідування про розтрату бюджетних коштів і зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".



З 2017-го вертолітний майданчик Януковича перебував під арештом, а його управління передали Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).



У травні 2018-го журналісти з'ясували, що новим власником КВЦ стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.

У КВЦ "Парковий" новий власник: дивіться відео

Екс-заступник глави адміністрації президента Порошенка Дмитро Шимків зауважив, що переїзд АП з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів. Дізнайтесь більше, чим дивує теперішня будівля Адміністрації.

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21 травня – на наступний день після інавгурації Зеленського – вулицю Банкову під Адміністрацією Президента відкрили для вільного проходу людей. Прибрали також кордон із нацгвардійців, які охороняли будівлю.

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