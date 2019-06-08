Зеленський помилував бойовика зі "списку на обмін": в АП спростували інформацію

В Адміністраці Президента назвали фейком інформацію, що Володимир Зеленський помилував засудженого за держзраду проросійського бойовика, який шпигував проти Збройних Сил України на Донбасі.

7-8 червня низка українських та російських ЗМІ поширила інформацію, що указ про помилування 72-річного В’ячеслава Висоцького Зеленський вже підписав. Обурення тоді викликало те, що проросійський найманець начебто є у списках на обмін полоненими. Тобто його мали обміняти на українських військових, яких ув'язнила окупаційна адміністрація на Донбасі, пише "Настоящее время" з посиланням на Мін'юст.

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Прес-секретарка президента Юлія Мендель заявила, що не тільки вона, ніхто в Апараті не чув і не знає про існування такого указу, передає УНІАН.

"Я не знаю, що це за указ. Ми нічого цього не знаємо. І "Обозреватель", наскільки я знаю, це зняв (за кілька годин видання видалило новину з сайту – 24 канал). Поки це вся інформація, якою ми володіємо. З нас ніхто не знає, що це за указ, на що це посилання і звідки ця інформація пішла", - прокоментувала Мендель.

Вона додала: якщо "Обозреватель" вважає, що опублікована ними інформація – правда, то вони мають і надати сам указ як підтвердження. В іншому випадку, такі вкиди у медіапросторі є фейками.

Що відомо про В'ячеслава Висоцького? Найманець – уродженець Курської області (Росія). Потім переїхав на Донбас, мав українське громадянство.



Деснянський суд Києва засудив Висоцького до 12 років позбавлення волі за держзраду. Бойовик збирав дані, які є державною таємницею, "з метою передачі представникам іноземної організації".



Влітку 2018 року Висоцький був одним з засуджених, хто написав листа Володимиру Путіну з проханням про обмін на полонених українців.