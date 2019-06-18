Зеленський пояснив, чим він відрізняється від Голобородька

Президент України Володимир Зеленський заявив, що багато в чому він схожий на свого персонажа в серіалі "Слуга народу" Василя Голобородька. Все ж Зеленський наголосив, що він не їздить на роботу на велосипеді і мав успішний бізнес.

Президент України сказав в інтерв'ю виданню Bild, що вони з головним героєм "Слуги народу" прожили різні життя, але цінності у них таки схожі.

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Зеленський зазначив, що хоче для українців всього, що він обіцяв як слуга народу. Йдеться про зупинення корупції, чесну і прозору політику, об’єднання країни, забезпечення миру і поліпшення життя простих людей.

З цими цілями я так само щирий, як і Василь Голобородько,

– додав Зеленський.

Однак президент зазначив, що не їздить на велосипеді на роботу, бо це може бути небезпечно.

Я пишаюся тим, що у мене був успішний бізнес в сфері креативної економіки, яку я люблю,

– зауважив президент.

Загалом політик наголосив, що пріоритетами його команди наступні 5 років буде: встановлення правопорядку, лібералізація і приватизація валюти, земельна реформа, податкове адміністрування і управління кризами, зниження адміністративного навантаження на бізнес і створення стимулів для малого і середнього бізнесу.

Володимир Зеленський офіційно став Президентом України 20 травня. Раніше політик грав головну роль у серіалі "Слуга народу". В основі сюжету комедійного серіалу – історія звичайного шкільного вчителя Василя Голобородька, який несподівано очолив країну. У серіалі він живе у звичайній квартирі спального району столиці, їздить в маршрутці на роботу та не має десятки охоронців.

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