Виступ Зеленського перед відставкою Гончарука: головне

На початку позачергового пленарного засідання Верховної Ради до парламентарів звернувся Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ключовим питанням засідання є діяльність Кабінету Міністрів України.

Під час свого звернення до народних обранців він наголосив, що будь-яка влада робить крок у прірву, коли втрачає три ключові речі – пам'ять, слух і зір.

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Досягнення уряду Гончарука

"Тобто, коли влада забуває свої обіцянки, перестає чути звичайних людей і небачить необхідності у змінах. Це не про нас. Як доказ, ми сьогодні зібралися саме тут. Усі чудово розуміють ключове питання – це діяльність Кабінету Міністрів України", – наголосив президент.

Задля об'єктивності він підкреслив, що уряд Олексія Гончарука має низку здобутків:

зниження інфляції;

зниження облікової ставки Нацбанку;

боротьба з тіньовими ринками (зокрема з гральним бізнесом і нелегальними заправними станціями);

початок приватизації державних підприємств;

кредити малому і середньому бізнесу;

зменшення ролі держави в економіці країни.

Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало. Це є правда. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти – замало. Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки і нові серця,

– заявив Володимир Зеленський.

"Цей уряд знає, що робити, але знати замало – потрібно дійсно дуже багато працювати, потрібно робити. Ми не маємо боятися правди, ми повинні визнавати помилки. Бо у той день, коли ми зануримося у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна", – заявив глава держави.

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Промахи в економіці

Він підкреслив, що українці постійно чули про буцімто економічний стрибок, втім, наголошує: є відчуття, що економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі.

"За два місяці нового року невиконання державного бюджету становить майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду, що 13 з них – це провал надходжень із митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла. А нам розповідали про "рішучий та безкомпромісний" бій з контрабандою", – зазначив Зеленський.

За його словами, наразі виглядає так, що у цьому бою контрабанда відправила митницю у нокаут. Президент наголошує, що таку ситуацію потрібно змінювати, а митниця повинна збирати не лайки у фейсбуці, а кошти у державний бюджет.

Інший наш біль – падіння промисловості на 5%. Воно триває четвертий місяць поспіль у багатьох секторах. Не надав, на жаль, уряд інструментів, які стимулюють внутрішнє виробництво та нові виробничі потужності. Індустріальна слава поступово стає спогадом, а ми шкодуємо, що про наш промисловий потенціал скоро казатимуть: це було давно і неправда,

– заявив Президент України.

Звернення Володимира Зеленського до депутатів: дивіться відео

Ще одним ключовим питанням він назвав комунальні платежі. Він зазначив, що було підписано контракт на транзит газу, а зиму Україна зустріла з рекордними запасами газу у сховищах. Водночас ціну на газ для населення було знижено на 35% порівняно з минулим роком, але, мовляв, люди заплуталися з платіжками у січні і лютому.

"Десь вони стали меншими, десь – ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу на кілька місяців вперед. Десь порахували тим, хто взагалі газом цим не користується. Фактично, я гадаю, що уряд провалив роз'яснювальну роботу, комунікацію і роботу з місцевою владою", – пояснив президент.

Зарплати чиновників

Окремо він звернув увагу на питання зарплат чиновників. За його словами, справді були переглянуті зарплати міністрів, а виплати знижені. Водночас досі залишається питання про виплати премій багатьом членам наглядових рад.

Ми розуміємо, що є закони ринку, ми не пропонуємо популістично платити мінімалку. Та, вибачте, коли понад 10 мільйонів громадян живуть на межі бідності, не може бути таких виплат людям, які будучи у наглядових радах, від сили двічі-тричі прилітають в Україну. Сьогодні у нас стало вигідніше наглядати, ніж працювати,

– заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на те, що громадяни України у наглядових радах українських підприємств почуваються "національною меншиною".

"Ми не ставимо під сумнів прозорість чи ефективність роботи іноземців – ні. Це лише питання справедливості і нашого почуття суб'єктності", – пояснив президент.

Борги перед шахтарями і мізерні пенсії

Ще одним болем він назвав ситуацію з виплатами шахтарям і вугільною галуззю загалом. Президент України зазначив, що ці проблеми існують вже багато років, але це – спадок нинішньої влади, а тому її відповідальність.

Перша проблема – це зарплати шахтарям і збут українського вугілля. Ця проблема була влітку, всі втручалися. Це ненормально, але кажу чесно: я теж втрутився. Проблема виникла знову – я знов втрутився. І цього тижня шахтарям буде погашено 650 мільйонів гривень боргів,

– запевнив Зеленський.

Втім, наголосив він, не може президент кожного разу ставати і психологом для людей, і кризовим менеджером, і колектором, і нянькою профільного міністерства. У цьому контексті він наголосив, що закрити шахту не означає закрити проблему. Мовляв, закриття шахти може бути лише після вирішення проблем перекваліфікації людей, створення нових робочих місць і забезпечення щонайменше аналогічною зарплатою.

"Скажіть мені, будь ласка, про який імпорт чужих електроенергії і вугілля може мовитися, коли наші незахищені державою? Це тисячі шахтарів і їхні родини", – підкреслив президент.

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Також він звернув увагу на проблему виплат пенсій. Мовляв, можливо, план щодо їхнього підвищення десь і є, але комунікаційно він відсутній. Суспільство нічого про це не чуло.

Значна частина пенсіонерів отримує менш як дві тисячі гривень, індексація пенсій не проведена, програма підвищення пенсій для людей від 70 років не реалізована, а ми стільки б'ємося за це і стільки про це говоримо. Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 мільярдів гривень,

– заявив Володимир Зеленський.



Кабінет Мініситрів під час позачергового засідання Верховної Ради

Скалецька молодець, але керівництво МОЗ потрібно змінювати

У питанні медичної реформи він підкреслив важкість працювати в умовах того, що залишилося з української медичної системи. Він подякував Зоряні Скалецькій за те, що залишилася з евакуйованими у Нових Санжарах, але в українській медицині сміливість не може бути одноразовою акцією.

"Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи, який має стартувати 1 квітня. А майже щодня виникають нові протести у медичних закладах", – підкреслив глава держави.

За його словами, люди бояться закриття лікарень, лікарі бояться звільнень, а місцева влада боїться брати на себе повноваження.

Окремо він зазначив, що попри перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус в Україні, переживати немає причин. Мовляв, усі заходи вжиті, а перший брифінг нового міністра охорони здоров'я має бути присвячений саме цій темі.

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Звернення до правоохоронців

У кінці свого звернення Президент України підкреслив, що Рада нарешті почує звіт роботи правоохоронних органів, наголосивши, що не впливає на їхню роботу.

Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар, який має нагадати, що надворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс України, позаяк є підозра, що дехто його немає. Сподіваюся, він стане вашою настільною книгою,

– заявив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що під час зустрічі влітку керівництво правоохоронних органів запевняло, що у них все є, а бракує лише політичної волі. Так само правоохоронці просили скасувати "телефонне право". Президент запевнив, що коли б він втручався у роботу правоохоронних органів, то "деякі люди вже б це відчули".

"Як мені не втручатися у вашу діяльність так, щоб вона нарешті принесла результат? ДБР, СБУ, САП, НАБУ, МВС, Генеральна прокуратура – у нас шість органів, які мають порядок і справедливість. Невже не вистачає ще одного органу, щоб остаточно втілити у життя прислів'я про сімох няньок, у яких диття без ока?" – сказав глава держави.

Він підкреслив, що було проведено низку реформ, відбувся запуск Вищого антикорупційного суду, перезавантажено НАЗК, повернено відповідальність за незаконне збагачення, ухвалено закон про викривачів корупції, але досі немає результатів у найбільш резонансних справах.

Як довго громадянам чекати на перемогу над корупцією? Зараз поки що навіть не нічия,

– заявив Зеленський.

Зеленський про Гончарука і його уряд

Резюмуючи свою промову, президент повернувся до питання досягнень уряду Олексія Гончарука. Він висловив переконання, що цей уряд зробив більше, ніж усі попередні уряди.

"Та це скоріше мінус попереднім урядам, ніж плюс нашому Кабміну. Сьогодні на внутрішньополітичному колі проблемам, які існують, і нашому Кабміну затісно. Вони більше не можуть існувати поряд, а отже хтось мусить піти", – переконаний президент.

Звертаючись до депутатів, він підкреслив, що напередодні Олексій Гончарук подав заяву про відставку. Відтак глава держави закликав парламентарів надати оцінку цій заяві персональним голосуванням.



Олексій Гончарук під час голосування за його відставку