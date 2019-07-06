Зеленський призначив Мальського головою Львівської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Макріяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №490/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

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Володимир Зеленський особисто представив нового голову ОДА Мальського у Львові під час свого візиту.



Президент України представив Маркіяна Мальського у Львові/ Скріншот з онлайн-трансляції

Мальський зазначив, що пропозиція очолити Львівську ОДА була певною несподіванкою.

Я ще планував залишатися у своїй іншій професійній діяльності, але не кожного дня телефонує президент України та каже: "Маркіяне, подумай, спробуй. Ти можеш щось зробити для своєї держави",

– прокоментував очільник Львівської ОДА.

За його словами, нам потрібно працювати для того, щоб Україну сприймали як сильну державу, а не як країну, що виживає.

Раніше цю посаду обіймав Олег Синютка, який подав у відставку 22 квітня 2019 року.

Що відомо про Маркіяна Мальського?

Він народився у 1984 році. Закінчив ЛНУ ім. І. Франка (юридичний і факультет міжнародних відносин), Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, а також Інститут Світової Торгівлі у Швейцарії та Стокгольмський Університет у Швеції.

Кандидат юридичних наук, адвокат, керівник Західноукраїнської філії адвокатського об’єднання Arzinger.

Спеціалізується на наданні юридичної підтримки в інвестиційних проектах, а також вирішенні спорів, в тому числі, у міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражах.

До приходу в команду Arzinger адвокат Мальський працював юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.

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Після Революції гідності Мальський виграв у публічному конкурсі на посаду начальника ДФС у Львівській області, але відмовився її обійняти. Причиною відмови вказав "розбіжність у баченні розвитку та цілей служби після співбесіди з Романом Насіровим".

Також Маркіян Мальський – Почесний консул Австрійської Республіки у місті Львів з жовтня 2016 року.

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