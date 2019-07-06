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      Зеленський призначив Мальського головою Львівської ОДА: що про нього відомо

      368 Читать новость на русском
      Макріян Мальський
      Макріян Мальський / austria.lviv.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив Макріяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.

      Відповідний указ №490/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

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      Володимир Зеленський особисто представив нового голову ОДА Мальського у Львові під час свого візиту.

      зеленський мальський ода львів
      Президент України представив Маркіяна Мальського у Львові/ Скріншот з онлайн-трансляції

      Мальський зазначив, що пропозиція очолити Львівську ОДА була певною несподіванкою.

      Я ще планував залишатися у своїй іншій професійній діяльності, але не кожного дня телефонує президент України та каже: "Маркіяне, подумай, спробуй. Ти можеш щось зробити для своєї держави",
      – прокоментував очільник Львівської ОДА.

      За його словами, нам потрібно працювати для того, щоб Україну сприймали як сильну державу, а не як країну, що виживає.

      Раніше цю посаду обіймав Олег Синютка, який подав у відставку 22 квітня 2019 року.

      Що відомо про Маркіяна Мальського?

      Він народився у 1984 році. Закінчив ЛНУ ім. І. Франка (юридичний і факультет міжнародних відносин), Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, а також Інститут Світової Торгівлі у Швейцарії та Стокгольмський Університет у Швеції.

      Кандидат юридичних наук, адвокат, керівник Західноукраїнської філії адвокатського об’єднання Arzinger.

      Спеціалізується на наданні юридичної підтримки в інвестиційних проектах, а також вирішенні спорів, в тому числі, у міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражах.

      До приходу в команду Arzinger адвокат Мальський працював юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.

      Кабінет міністрів на засіданні 26 червня проголосував за подання президенту Володимиру Зеленському 8 кандидатур на посади голів Обласних державних адміністрацій – детальніше читайте за посиланням.

      Після Революції гідності Мальський виграв у публічному конкурсі на посаду начальника ДФС у Львівській області, але відмовився її обійняти. Причиною відмови вказав "розбіжність у баченні розвитку та цілей служби після співбесіди з Романом Насіровим".

      Також Маркіян Мальський – Почесний консул Австрійської Республіки у місті Львів з жовтня 2016 року.

      Вчора: Зеленський призначив Кириленка головою Донецької ОДА: що про нього відомо

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      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Володимир Зеленський Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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