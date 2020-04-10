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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський провів нараду через коронавірус: говорили про Миколаїв та додаткове фінансування

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      Володимир Зеленський провів нараду / Пресслужба президента

      Президент Володимир Зеленський провів традиційну нараду через епідемію коронавірусу в Україні. Особливу увагу приділили ситуації в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19.

      Володимир Зеленський зазначив, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи, повідомляє пресслужба президента.

      Тим часом Мер Миколаєва пояснив, чому в місті нема коронавірусу

      Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби,
      – сказав Зеленський.

      Президент попросив негайно і без затримок "розібратися з цим".

      Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко відвідав Миколаїв, де немає жодного випадку коронавірусної інфекції. Команда перевірила кілька тестів, але усі вони виявилися негативними. Більше про інспекцію – тут.

      На нараді також приділили увагу фінансуванню лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи.

      Володимир Зеленський наполіг на найшвившому забезпеченні засобами захисту неопорних лікарень.

      "Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до їхнього забезпечення захистом мають бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні", – підсумував президент.

      Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 10 квітня МОЗ підтвердило 2203 випадки захворювання, 69 людей померли, 61 особа одужала. Уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня. Водночас обмежувальні заходи можуть продовжити до травня.

      Українцям не можна перебувати у громадських місцях без маски, заборонено гуляти у зонах відпочинку, переміщуватися групою понад 2 осіб. Закриті усі кафе, ресторани та інші громадські місця, окрім продуктових магазинів та аптек.

      карантин україна обмеження заборона
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Офіс Президента Гроші Новини Миколаєва Володимир Зеленський
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