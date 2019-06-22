Зеленський та олігархи: чи бути "пакту про ненапад" і в чому його небезпека

З приходом президента Володимира Зеленського цілком можна допустити, що нова реальність змусить олігархів укласти пакт про ненапад. Тоді країна може опинитися в ситуації, коли без серйозного конфлікту між олігархами на наступні роки всі зануряться в простір одноосібних рішень.

Про це в своєму відеоблозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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"Швидше за все, вже в липні український виборець вручить новому президенту країни ключі від парламенту. Володимир Зеленський зможе самостійно визначати законодавче майбутнє країни. І нам залишається лише гадати, яка картинка бажаного майбутнього з'явиться у нього в голові у підсумку. Кого він буде слухати? Ігоря Коломойського? Соціологів? Аудиторію свого інстаграму? Найближче оточення? Брюссель? Вашингтон?", – наголосив Казарін.

Також він нагадав, що окрім цього досі актуальною залишається тема олігархів.

Безумовно, залишаються ще олігархи. Ті самі, з якими не міг не рахуватися жоден керівник країни. Але цілком можна допустити, що нова реальність змусить їх укласти пакт про ненапад. Або навіть інакше: що нова реальність – це і є продукт їх взаємного пакту про ненапад. І тоді ми опиняємося в ситуації, коли без серйозного конфлікту між олігархами країна на наступні роки зануриться в простір одноосібних рішень. Які телеканали стануть подавати виборцю як низку невпинних турбот про нього самого,

– зазначив журналіст.

Він припустив, що Зеленському, ймовірно, не доведеться слухати український парламент, адже однопартійна більшість знизить суб'єктність цього інституту в рази.

"І якщо вам здається, що "по заслузі", то ви помиляєтеся. Тому що при всіх своїх недоліках, парламент в будь-якій країні виконує головну функцію – змушує узгоджувати, обговорювати і врівноважувати. Будь-яке різнобарв'я завжди краще бетонованого плацу", – підкреслив Казарін.

Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди":