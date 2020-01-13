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      Історик, публіцист, політичний оглядач.

      Зеленский в океане, или Фудкорт и стадион – против Трампа и Путина

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      Владимир Зеленский / 24 канал

      Никто не мог предположить, что уже в самом начале Зе-президентства слово "Ukraine" окажется на первых страницах мировых СМИ.

      "А мы знали! Мы предупреждали! Мы ждали именно этого!" – оппоненты украинского президента повторяют свою любимую мантру всякий раз, когда Владимир Зеленский оказывается в затруднительном положении. Но в этих словах есть некоторая доля лукавства. Поскольку сегодняшняя Украина сталкивается не только с прогнозировавшимися, но и с нежданными-негаданными проблемами.

      Обратите внимание: Зеленского призвали помешать принятию закона об изменениях в Конституцию по децентрализации

      Вполне ожидаемой была слабая осведомленность Зеленского во многих вопросах. Отсутствие системного подхода к реформам. Острые кадровые проблемы. Трудности коммуникации с агрессивным северным соседом.

      Однако никто не мог предположить, что уже в самом начале Зе-президентства слово "Ukraine" окажется на первых страницах мировых СМИ. Что из-за нашей страны Палата представителей Конгресса США объявит импичмент американскому лидеру. И что в январе нового 2020 года внимание всей планеты будет приковано к украинскому "Боингу", сбитому в Иране.

      Восемь месяцев назад многих тревожило то, что новичок Зеленский пришел на государственный корабль не юнгой, не матросом, не мичманом, а капитаном. Тем не менее ожидалось, что начинающий капитан будет набираться опыта в каботажном плавании. Что политическому мореходству он сможет учиться вблизи родных берегов.

      Вместо этого нас практически сразу же вынесло в мировой океан. Официальный Киев оказался вовлечен в важнейшие глобальные кейсы – и не в самой приятной роли. Соответственно, планка требований к новоиспеченному украинскому президенту выросла многократно. Выходцу из "95 квартала" приходится доказывать свою состоятельность не на фоне отечественных политиков, а на фоне ведущих западных лидеров. И сегодня Владимира Александровича сравнивают уже не столько с Петром Порошенко, сколько с Джастином Трюдо.

      В пределах Украины неопытный Зе мог компенсировать неизбежные промахи и слабости нарочитой экстравагантностью, отказом от привычных правил, ломкой традиционных форматов. Кандидат в президенты не готов к обычным дебатам? Устроим беспрецедентное стадионное состязание. Банковая допустила ряд досадных коммуникационные просчетов? Организуем рекордный четырнадцатичасовой пресс-марафон. Не так давно Зеленский пытался облечь в неординарную форму даже общение с Владимиром Путиным: "Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе".

      Но, к сожалению, на глобальных просторах этот привлекательный рецепт не работает. Дональда Трампа не позовешь на стадион, а иранского аятоллу Хаменеи – на фудкорт. Глобальному миру не навяжешь собственную нестандартную повестку: он заставляет Украину играть по чужим правилам. Без снисхождения, без поблажек, без спасительных лазеек.

      Сам Владимир Александрович это отлично понимает. Очутившись в глобальном водовороте, глава государства теряет свой артистический апломб. Заметно нервничает и осторожничает. Опасается наделать ошибок и воздерживается от резких движений. Нет сомнений, что он хотел бы вернуться из мирового политического океана в домашнюю гавань.

      Увы, обстоятельства не позволяют надеяться на скорое избавление Украины от глобальных вызовов. И выбор, предоставленный Зеленскому, невелик: либо освоиться с ролью капитана в очень некомфортных условиях, либо утонуть. Причем утонуть не только вместе с Зе-командой, но, вероятно, и вместе со всем кораблем.

      К слову: Зеленский совсем не воспринимает давление и угрозы, – Дейнега

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      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Авіакатастрофа МАУ в Ірані Публікації Володимир Путін Дональд Трамп
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