Зеленський вирішив зареєструвати торговельні марки Ze і ZeNews

Президент України Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію кількох торговельних марок та політичних слоганів. Усі вони пов’язані з його політичною кампанією.

Завдяки цим торговельним маркам, президент та його команда стали впізнаваними у політиці. Cудячи з їх опису, Зеленський збирається використовувати їх у поліграфії, телебаченні, рекламі, освіті, тощо.

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Як свідчать дані бази Укрпатенту, Зеленський хоче зареєструвати торговельні марки ZeNews і ЗеНьюз.



Зеленський хоче зареєструвати торговельні марки ZeNews і ЗеНьюз/ Скріншот

Окрім того, президент хоче зареєструвати такі гасла: "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019. Володимир Зеленський також намагається зареєструвати лозунг: IMPROV LIVE SHOW, який планує використовувати в рекламі, підприємництві, телекомунікаціях та освіті.



Президент також хоче зареєструвати декілька гасел/ Скріншот

Наразі заявки президента перебувають на стадії формальної експертизи та чекають на розгляд.

Вказані заявки Зеленський подав ще у березні-квітні 2019 року, тобто ще до оголошення офіційних результатів президентських виборів, розпуску Верховної Ради та призначення дострокових виборів у парламент.



Зеленський намагається зареєструвати свої лозунги/ Скріншот