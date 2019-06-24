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      Зеленський вирішив зареєструвати торговельні марки Ze і ZeNews

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      Зеленський вирішив зареєструвати торговельні марки Ze і ZeNews
      Зеленський вирішив зареєструвати торговельні марки Ze і ZeNews / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію кількох торговельних марок та політичних слоганів. Усі вони пов’язані з його політичною кампанією.

      Завдяки цим торговельним маркам, президент та його команда стали впізнаваними у політиці. Cудячи з їх опису, Зеленський збирається використовувати їх у поліграфії, телебаченні, рекламі, освіті, тощо.

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      Як свідчать дані бази Укрпатенту, Зеленський хоче зареєструвати торговельні марки ZeNews і ЗеНьюз.

      зеленський торговельні марки
      Зеленський хоче зареєструвати торговельні марки ZeNews і ЗеНьюз/ Скріншот

      Окрім того, президент хоче зареєструвати такі гасла: "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019. Володимир Зеленський також намагається зареєструвати лозунг: IMPROV LIVE SHOW, який планує використовувати в рекламі, підприємництві, телекомунікаціях та освіті.

      зеленський торговельні марки
      Президент також хоче зареєструвати декілька гасел/ Скріншот

      Наразі заявки президента перебувають на стадії формальної експертизи та чекають на розгляд.

      Вказані заявки Зеленський подав ще у березні-квітні 2019 року, тобто ще до оголошення офіційних результатів президентських виборів, розпуску Верховної Ради та призначення дострокових виборів у парламент.

      зеленський торговельні марки
      Зеленський намагається зареєструвати свої лозунги/ Скріншот

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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