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      Зеленський визнав, що Україна купує вугілля з окупованого Донбасу: відео

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      Зеленський визнав, що Україна купує вугілля з окупованого Донбасу
      Зеленський визнав, що Україна купує вугілля з окупованого Донбасу / Getty Images

      Володимир Зеленський під час розмови з ветеранами у Золотому заявив, що Україна купує та використовує вугілля, яке видобувають на шахтах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

      Зеленський зауважив, що Україна дорого купує вугілля з тимчасово окупованих території.

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      Стільки, скільки ми за вугілля (з непідконтрольних територій – ред. 24 канал) платимо, через те, що у нас блокада, – ці продукти (які завозяться контрабандою – ред. 24 канал), які кудись возяться, – просто нуль,
      – сказав Зеленський.

      Президент додав, що вугілля з окупованих територій Донбасу завозиться до України та використовується на українських теплоелектростанціях за допомогою різноманітних схем:

      • "Роттердам+" – до запровадження ринку електроенергії;
      • через Росію – до того, як там запровадили обмеження на експорт вугілля до України;
      • через Білорусь.

      Водночас надходження від продажу вугілля до України є вагомою складовою доходів так званої "влади" непідконтрольних територій Донбасу.

      Зеленський визнав, що Україна купує вугілля з шахт окупованого Донбасу: відео

      Що відомо про торгівлю між Україною та окупованим Донбасом?Офіційно Україна припинила будь-яку торгівлю з тимчасово непідконтрольними районами Донецької та Луганської областей у 2017 році. До цього з 26 грудня 2016 року блокада Донбасу здійснювалась у формі громадської акції.

      Блокада передбачає припинення руху вантажів через лінію розмежування на Донбасі, зокрема вугілля та продуктів харчування. Саме через це вугілля з окупованого Донбасу частково почало постачатися до України через Росію.

      Білоруські журналісти заявляли, що обсяги постачання кам’яного вугілля до України за рік зросли у 800 разів, а антрациту у 307 разів. При цьому, у Білорусі немає покладів ані кам’яного вугілля, ані антрациту. Уряд України заперечував, що окуповані райони Донбасу торгують вугіллям через Білорусь.

      Окрім того, голова "ДТЕК" Ахметова повідомляв, що бойовики продали близько 2 мільйонів тонн вугілля до країн ЄС через Росію.

      До теми: Зеленський висловився щодо поставок російського вугілля в Україну

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Зеленський у Золотому Війна на Донбасі Вугільна промисловість Блокада Гроші
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