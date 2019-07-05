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      Зеленський взявся за АМКУ: кого президент звільнив з посад

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      Звільнені Зеленським держуповноважені АМКУ Полюхович, Загребельська та Вовк
      Звільнені Зеленським держуповноважені АМКУ Полюхович, Загребельська та Вовк / колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

      Про це йдеться на сайті глави держави. Так, з восьми державних уповноважених, що входять до складу АМКУ, свої посади втратили Андрій Вовк, Валерій Полюхович й Агія Загребельська.

      Слід зазначити, що звільнені Зеленським уповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.

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      Додамо, що Агія Загребельська активно виступала проти ігрової мафії. До цього вона обіймала керівні посади в управлінні з питань судоустрою та правової політики Адміністрації Президента.

      Андрій Вовк, своєю чергою, з 1999 по 2009 роки пропрацював на різних посадах в корпорації "Укрпромінвест" Петра Порошенка, Ігоря Кононенка й Олега Гладковського.

      Полюхович в 2000-их роках працював в Utel, філії Укртелекому, пізніше – в юридичному департаменті НАК "Нафтогаз України".

      Полюховича і Вовка в АМКУ називали "людьми Порошенка".

      До речі, Антимонопольний комітет підконтрольний президенту і підзвітний Верховній Раді. До його складу входять глава комітету і вісім державних уповноважених, які є його членами.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський АМКУ Президент України
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