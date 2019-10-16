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      Зеленський звільнив ексміністра оборони з війська з правом носити форму

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      Зеленский підписав кадровий указ щодо ЗСУ
      Зеленский підписав кадровий указ щодо ЗСУ / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби ексміністра оборони і ексвіцепрем'єра Олександра Кузьмука.

      Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента 15 жовтня.

      Тим часом у Тернополі вночі "відловлювали" призовників: впіймали та не відпускають 40 осіб

      Олександра Кузьмука відправили у відставку за віком зі збереженням права носіння військової форми.

      Нагадаємо, з 29 серпня 2019 року міністром оборони є Андрій Загороднюк.

      Що відомо про Олександра Кузьмука

      Народився 1954 року в Славуті Хмельницької області. У 1975 закінчив Харківське вище танкове командне училище, в 1983 – Військову академію бронетанкових військ, а вже в 1998 – Академію Збройних сил України.

      24 вересня 2004 року за президентства Віктора Ющенка Олександр Кузьмук очолив Міноборони. Посаду міністра обіймав лише до 5 лютого 2005 року, поступившись Анатолію Гриценку.

      Кузьмук
      Олександр Кузьмук / Фото УП

      З травня по грудень 2007 року був віцепрем’єром. А от з грудня 2007 – депутат Верховної Ради та член фракції "Партії регіонів".

      Один з тих 148 депутатів, які підписали звернення з вимогою визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу з боку українських повстанців.

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      15 жовтня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Міністерство оборони України Збройні сили України Володимир Зеленський
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