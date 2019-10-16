Зеленський звільнив ексміністра оборони з війська з правом носити форму

Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби ексміністра оборони і ексвіцепрем'єра Олександра Кузьмука.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента 15 жовтня.

Тим часом у Тернополі вночі "відловлювали" призовників: впіймали та не відпускають 40 осіб

Олександра Кузьмука відправили у відставку за віком зі збереженням права носіння військової форми.

Нагадаємо, з 29 серпня 2019 року міністром оборони є Андрій Загороднюк.

Що відомо про Олександра Кузьмука

Народився 1954 року в Славуті Хмельницької області. У 1975 закінчив Харківське вище танкове командне училище, в 1983 – Військову академію бронетанкових військ, а вже в 1998 – Академію Збройних сил України.

24 вересня 2004 року за президентства Віктора Ющенка Олександр Кузьмук очолив Міноборони. Посаду міністра обіймав лише до 5 лютого 2005 року, поступившись Анатолію Гриценку.



Олександр Кузьмук / Фото УП

З травня по грудень 2007 року був віцепрем’єром. А от з грудня 2007 – депутат Верховної Ради та член фракції "Партії регіонів".

Один з тих 148 депутатів, які підписали звернення з вимогою визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу з боку українських повстанців.