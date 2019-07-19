Зеленський звільнив 11 послів України: перелік

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення одинадцяти Надзвичайних і Повноважних послів України, які представляли країну в різних країнах світу.

Відповідні укази були опубліковані на сайті президента 19 липня. Загалом глава держави звільнив дипломатів з близько 20 країн Латинської Америки, Африки, Азії та Європи.

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Зеленський звільнив:

Паська Сергія Олексійовича – посла України в Йорданії.

Сергія Олексійовича – посла України в Йорданії. Дюдіна Юрія Олексійовича – посла України в Аргентині, Парагваї, Уругваї та Чилі за сумісництвом.

Юрія Олексійовича – посла України в Аргентині, Парагваї, Уругваї та Чилі за сумісництвом. Іжевську Тетяну Іванівну – посла України у Ватикані та при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу i Мальти за сумісництвом.

Тетяну Іванівну – посла України у Ватикані та при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу i Мальти за сумісництвом. Шевельова Валентина Миколайовича – посла України у Туркменістані.

Валентина Миколайовича – посла України у Туркменістані. Гуменюка Бориса Івановича – посла України в Республіці Кіпр.

Бориса Івановича – посла України в Республіці Кіпр. Шовкопляса Олексія Володимировича – посла України в Соціалістичній Республіці В’єтнам та Камбоджі за сумісництвом.

Олексія Володимировича – посла України в Соціалістичній Республіці В’єтнам та Камбоджі за сумісництвом. Литвина Петра Михайловича – посла України в Республіці Вірменія.

Петра Михайловича – посла України в Республіці Вірменія. Александрука Валерія Євгеновича – посла України у Нігерії, Гані, Бенін та Сьєрра-Леоне за сумісництвом.

Валерія Євгеновича – посла України у Нігерії, Гані, Бенін та Сьєрра-Леоне за сумісництвом. Кузьмича Тараса Олександровича – посла України в Південно-Африканській Республіці.

Тараса Олександровича – посла України в Південно-Африканській Республіці. Коваля Ярослава Григоровича – посла України в Марокко.

Ярослава Григоровича – посла України в Марокко. Чалого Валерія Олексійовича – посла України в США, Антигуа і Барбуді та Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

Наразі на сайті президента опубліковано 11 указів про звільнення дипломатів. Раніше Офіс глави держави анонсував звільнення 12 послів.

Чому Зеленський звільнив послів? Заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко відзначив, що Зеленський звільняє послів, бо вважає, що вони надто довго обіймають свої посади. Зараз триває робота з підбору і оформлення нових послів у ці країни.



"Більшість з них перебувають на посаді значно більший термін, ніж традиційні терміни для української дипломатії, в середньому 4-5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше", – наголошував Пристайко.

Найвідоміший зі звільнених дипломатів – посол України в США Валерій Чалий. Він пропрацював на цій посаді 4 роки. Дипломатичну роботу Чалого можна назвати успішною Адже за цей час Київ отримав мільйонні фінансування від Вашингтону в оборонній сфері та озброєння. Також США демонструють підтримку України, цікавляться впровадженням реформ та запросили президента Володимира Зеленського приїхати з візитом у Вашингтон.



Військова допомога США з 2014 по 2018 роки: інфографіка 24 каналу