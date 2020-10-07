Зеленського почали демонізувати в ОРДЛО, – Казанський
Про деталі засідань ТКГ, стратегію Росії щодо Донбасу, поведінку Фокіна, мир в Україні та війну на Донбасі – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорив член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
В представників так званих "ЛНР" та "ДНР" склалося негативне ставлення до президента Зеленського, розповів Казанський в ефірі 24 каналу.
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У них негативне ставлення в цілому до України й до будь-якого українського лідера, який не поступається.
Це проєктується на Зеленського. Ще коли не було перемир'я, я постійно зустрічав твердження, що "Україна веде ще більш криваві обстріли, ніж при карателі Порошенку", "Зеленський виявився більш кровожерливими". Коли ніхто не реагував на них, в ОРДЛО почали кампанію з демонізації Зеленського. У всіх злочинах згадували президента.
Вони в принципі Україну ненавидять, тому тут прізвище неважливе. Якщо хтось з українського боку – для них це маркер ворога.
Про деталі засідань ТКГ
Російські представники під час засідань Тристоронньої контактної групи завжди намагаються показати, що у цих перемовинах можна обійтись і без них. РФ заявляє, що конфлікт в України саме з псевдореспубліками, а Росія тут ні до чого.
Про стратегію Росії щодо Донбасу
Росія заблокувала роботу політичної групи у ТКГ через те, що чекає виборів у США. Також це пов'язано з постановою, яка начебто порушує мінські угоди. Росія чекає результатів виборів у США, щоб обрати стратегію щодо Донбасу. У них є велика кількість варіантів.
Про Фокіна
Фокін не справляв враження зрадника. Політик не розумів, чому така реакція, у нього були сльози на очах. Він казав, що частково не те мав на увазі й що його слова перекрутили, а потім знову давав інтерв'ю. Часом Кравчук поводиться доволі жорстко. Я дивлюся на нього й бачу, що є ще порох у порохівницях. А от Фокін мовчав і не брав участі в дискусіях. Принаймні він точно не намагався змусити нас десь поступитися.
Про Донбас
Росія "тримається" за Крим і продовжуватиме це робити. Оскільки вони свято переконані, що це начебто їхні етнічні території й вони їх повернули. Незрозуміло, для чого їм ще потрібні окремі райони – Донеччина та Луганщина. Якщо ще можна зрозуміти навіщо Росії Крим, то від Донбасу у них лише проблеми.
Про мир в Україні
Мир в Україні таки настане. Але, на жаль, це не буде швидко. І усі заяви про "мир за будь-яку ціну" і "мир вже наступного року" – популістські. Єдиний швидкий шлях до миру – це капітуляція, щоб ми просто здалися і прийняли всі умови Росії. Це не підходить. А інший варіант – це опиратися.