У Зеленського розповіли, чи залишиться Федоров у команді, і чого очікувати Хмарі в Міноборони

Михайло Федоров залишиться у команді українського президента Володимира Зеленського. Водночас усі його обов'язки у Міністерстві оборони України виконуватиме Євген Хмара.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

Що сказали у Зеленського про Федорова?

Він розповів, що президент двічі спілкувався з ексміністром оборони щодо його подальшої роботи.

У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі,

– заявив Литвин.

Проте Зеленський не визначився з остаточною позицію для Федорова. Останній не бачить себе радником президента та відмовився від кількох запропонованих посад.

Що відомо про обов'язки Хмари?

Після того радник прокоментував, які безпекові компетенції матиме Євгеній Хмара. За його словами, чинний виконувач обов'язків міністра оборони матиме той самий обсяг завдань в Міноборони, що й Федоров.

Головне, що зараз визначає хід подій, – це далекобійність і мідстрайки, Хмара в цьому дуже крутий,

– наголосив Литвин.

Він зазначив, що детальніше кадрові зміни пояснять вже після їхнього завершення. Причина, за словами радника, у тому, що наразі є багато чутливих питань.

Також Литвин заперечив, що президент надав перевагу головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. Він сказав. що ситуація може так виглядати лише ззовні.

Що відомо про зміни в уряді?

Після відставки Михайла Федорова обов'язки міністра оборони тимчасово поклали на Євгенія Хмару. Однак він є військовим, тоді як закон передбачає, що оборонне відомство має очолювати цивільна особа, тому це рішення одразу викликало питання щодо його правового оформлення. Про це розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом.

Володимир Зеленський пояснив звільнення Михайла Федорова його конфліктом з головнокомандувачем Збройних Сил Олександром Сирським. Проте у розмові з 24 Каналом народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що президент обрав Сирського насамперед тому, що він непримітний.