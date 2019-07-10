Зеленського хочуть запросити виступити у Конгресі США

Запросити Президента України Володимира Зеленського виступити на об'єднаному засіданні Конгресу Сполучених Штатів Америки – з такою ініціативою звернулися до спікера Ненсі Пелосі група депутатів Палати представників Конгресу США.

Мовиться про звернення до лідера Палати представників Конгресу співголів Конгресового українського кокусу – це міжпартійне об'єднання групи депутатів Палати з дружби з Україною. Про офіційний лист законодавців повідомив "Укрінформ".

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"Ми з повагою закликаємо вас запросити Президента України Володимира Зеленського на спільне засідання Конгресу", – написано в листі. Адже український глава держави має незабаром відвідати США на запрошення Білого дому.

Ми вітаємо цю взаємодію на високому рівні і просимо Конгрес подати руку дружби новообраному президенту шляхом такого запрошення,

– зазначили конгресмени.

Депутати наголосили, що перед Україною стоять серйозні виклики:

– боротьба з російською агресією,

– протидія корупції,

– забезпечення економічного зростання.

Росія дійсно має намір посилити свою агресію. У цей небезпечний для України і світу час Конгрес повинен посилити взаємодію з нашим близьким союзником, коли йому загрожують такі виклики,

– написали американські законодавці.



Лист конгресменів з проханням запросити Зеленського виступити у парламенті США

США та Україна повинні посилити взаємодію на ключових напрямах:

– антикорупційна політика,

– демократичні реформи,

– кібер- і військова безпека,

– справи ветеранів,

– енергетична незалежність,

– збалансована гендерна політика.

Запрошення Президента Зеленського на спільне засідання Конгресу буде потужним символічним меседжем Кремлю: американський народ стоїть пліч-о-пліч з українським народом,

– підсумували члени Українського кокусу.

Лист підписали американські конгресмени Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Анді Гарріс і Майк Куіглі – співголови Конгресового українського кокусу.

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