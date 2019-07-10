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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленського хочуть запросити виступити у Конгресі США

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      Президент Зеленський, ймовірно, матиме змогу виступити у Капітолії
      Президент Зеленський, ймовірно, матиме змогу виступити у Капітолії / president.gov.ua

      Запросити Президента України Володимира Зеленського виступити на об'єднаному засіданні Конгресу Сполучених Штатів Америки – з такою ініціативою звернулися до спікера Ненсі Пелосі група депутатів Палати представників Конгресу США.

      Мовиться про звернення до лідера Палати представників Конгресу співголів Конгресового українського кокусу – це міжпартійне об'єднання групи депутатів Палати з дружби з Україною. Про офіційний лист законодавців повідомив "Укрінформ".

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      "Ми з повагою закликаємо вас запросити Президента України Володимира Зеленського на спільне засідання Конгресу", – написано в листі. Адже український глава держави має незабаром відвідати США на запрошення Білого дому.

      Ми вітаємо цю взаємодію на високому рівні і просимо Конгрес подати руку дружби новообраному президенту шляхом такого запрошення,
      – зазначили конгресмени.

      Депутати наголосили, що перед Україною стоять серйозні виклики:

      – боротьба з російською агресією,
      – протидія корупції,
      – забезпечення економічного зростання.

      Росія дійсно має намір посилити свою агресію. У цей небезпечний для України і світу час Конгрес повинен посилити взаємодію з нашим близьким союзником, коли йому загрожують такі виклики,
      – написали американські законодавці.

      Лист
      Лист конгресменів з проханням запросити Зеленського виступити у парламенті США

      США та Україна повинні посилити взаємодію на ключових напрямах:

      – антикорупційна політика,
      – демократичні реформи,
      – кібер- і військова безпека,
      – справи ветеранів,
      – енергетична незалежність,
      – збалансована гендерна політика.

      Запрошення Президента Зеленського на спільне засідання Конгресу буде потужним символічним меседжем Кремлю: американський народ стоїть пліч-о-пліч з українським народом,
      – підсумували члени Українського кокусу.

      Лист підписали американські конгресмени Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Анді Гарріс і Майк Куіглі – співголови Конгресового українського кокусу.

      Успіхи та промахи антикорупціонера Зеленського: аналіз діяльності президента за перший місяць – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Новини США
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