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      Зеленського "тримають в заручниках": що насправді було зашифровано в посланні президента

      Гуд найт Юкрейн -

      Президент виступив з надзвичайним зверненням до народу. 17 березня його показали в ефірах усіх телеканалів. Але про те, що це звернення надзвичайне, стало зрозуміло лише з трансляції телеканалу ICTV. Адже лише там показали звернення Володимира Зеленського з розшифровкою. Як це було – розказують Антон Голобородько і Леся Виговська у авторському "Гуд найт шоу".

      Саме з титрів, які показав під зверненням Зеленського телеканал ICTV, ми зрозуміли, що президента тримають в заручниках на Банковій. І тільки так – зашифрованою мовою – він зміг подати нам сигнал: його треба рятувати!

      Читайте також Під час звернення Зеленського український телеканал пустив титри з серіалу: курйозне відео

      Ми розшифрували послання президента. Читайте, якщо хочете знати, що роблять із Зеленським. І що він хотів нам сказати.

      “Це я вбила Еріку” – Це не я звільнив Андрія Богдана. Це все хитрі витівки Єрмака.

      "Вона забрала в мене кохану людину" – Це Єрмак змусив мене звільнити 100% мого Рябошапку. І мого Гончарука також.

      "Пробачте мені, якщо зможете" – Руслан, Льоха, я ні в чому не винен!

      "Белла Осмаловська" - Ймовірно, це просто гра слів. Можливо, брутальна лайка.

      "Чому надруковано? Чому не від руки?" – Я не змушував Гончарука і Рябошапку писати заяви! Це наклеп! Це Єрмак мене змусив їх змусити.

      "Крістіане, принеси драбину!" – Арсене, витягни мене звідси! Або навіть навпаки – Арсене, випусти мене звідси!

      "Ворсинки від мотузки направлені вгору" – Рятуйте, мені не дають пройти тест на коронавірус! Бо я, бачте, не контактував з італійцями.

      "Тіло підтягували вже після смерті" – Я тут загнусь з вашими карантинними заходами, надзвичайними станами і без метро!

      "Убивство" – Якщо мене вб'ють, то ніяке ДБР чи Генпрокуратура не розплутають цю справу. Навіть із 200% моєю генпрокуроркою Венедіктовою.

      "Шедеври Артура Городецького давно і заслужено шанують у багатьох куточках світу" – Це президент підказує, де його шукати. Офіс Президента стоїть якраз навпроти Будинку з Химерами, який 100 років тому побудував архітектор Городецький.

      "Допитливий розум художника намагається зазирнути в суть речей" – Я профан в економіці, епідеміях і воєнних станах. Богдан, навіщо ти мене на все це підписав?!

      Трансляція звернення Зеленського на ICTV з титрами з серіалу: відео

      Боїмося уявити, що зрозуміли з цього послання президента люди з вадами слуху, які могли лише читати і нічого не чули. І ще боїмося, що за наші жарти цей Крістіан, тобто Арсен Аваков, нас усіх на 24 каналі відправить на драбину. Тьфу. До ізолятора. На обсервацію. Але тоді ми будемо з ізолятора подавати таємні знаки нашим читачам і глядачам.


      Арсен Аваков / Фото liga.net

      І останній жарт про цей спіч президента. Ми нарешті розгадали головну його загадку – хто ж вбив Еріку. Це Мендель вбила Еріку. Юлія Мендель, прессекретарка президента, точно могла б когось вбити, судячи з того, як вона ліктями розпихала журналістів.

      Дивіться відео: Юлія Мендель відштовхує журналіста

       
      Кличко спростував інформацію про відновлення роботи метро у Києві: деталі
      сьогодні
      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Гуд найт Юкрейн
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