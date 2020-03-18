Зеленського "тримають в заручниках": що насправді було зашифровано в посланні президента

Президент виступив з надзвичайним зверненням до народу. 17 березня його показали в ефірах усіх телеканалів. Але про те, що це звернення надзвичайне, стало зрозуміло лише з трансляції телеканалу ICTV. Адже лише там показали звернення Володимира Зеленського з розшифровкою. Як це було – розказують Антон Голобородько і Леся Виговська у авторському "Гуд найт шоу".

Саме з титрів, які показав під зверненням Зеленського телеканал ICTV, ми зрозуміли, що президента тримають в заручниках на Банковій. І тільки так – зашифрованою мовою – він зміг подати нам сигнал: його треба рятувати!

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Ми розшифрували послання президента. Читайте, якщо хочете знати, що роблять із Зеленським. І що він хотів нам сказати.

“Це я вбила Еріку” – Це не я звільнив Андрія Богдана. Це все хитрі витівки Єрмака.

"Вона забрала в мене кохану людину" – Це Єрмак змусив мене звільнити 100% мого Рябошапку. І мого Гончарука також.

"Пробачте мені, якщо зможете" – Руслан, Льоха, я ні в чому не винен!

"Белла Осмаловська" - Ймовірно, це просто гра слів. Можливо, брутальна лайка.

"Чому надруковано? Чому не від руки?" – Я не змушував Гончарука і Рябошапку писати заяви! Це наклеп! Це Єрмак мене змусив їх змусити.

"Крістіане, принеси драбину!" – Арсене, витягни мене звідси! Або навіть навпаки – Арсене, випусти мене звідси!

"Ворсинки від мотузки направлені вгору" – Рятуйте, мені не дають пройти тест на коронавірус! Бо я, бачте, не контактував з італійцями.

"Тіло підтягували вже після смерті" – Я тут загнусь з вашими карантинними заходами, надзвичайними станами і без метро!

"Убивство" – Якщо мене вб'ють, то ніяке ДБР чи Генпрокуратура не розплутають цю справу. Навіть із 200% моєю генпрокуроркою Венедіктовою.

"Шедеври Артура Городецького давно і заслужено шанують у багатьох куточках світу" – Це президент підказує, де його шукати. Офіс Президента стоїть якраз навпроти Будинку з Химерами, який 100 років тому побудував архітектор Городецький.

"Допитливий розум художника намагається зазирнути в суть речей" – Я профан в економіці, епідеміях і воєнних станах. Богдан, навіщо ти мене на все це підписав?!

Трансляція звернення Зеленського на ICTV з титрами з серіалу: відео

Боїмося уявити, що зрозуміли з цього послання президента люди з вадами слуху, які могли лише читати і нічого не чули. І ще боїмося, що за наші жарти цей Крістіан, тобто Арсен Аваков, нас усіх на 24 каналі відправить на драбину. Тьфу. До ізолятора. На обсервацію. Але тоді ми будемо з ізолятора подавати таємні знаки нашим читачам і глядачам.



Арсен Аваков / Фото liga.net

І останній жарт про цей спіч президента. Ми нарешті розгадали головну його загадку – хто ж вбив Еріку. Це Мендель вбила Еріку. Юлія Мендель, прессекретарка президента, точно могла б когось вбити, судячи з того, як вона ліктями розпихала журналістів.

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