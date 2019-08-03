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      Зеленському доведеться втілити перезрілі реформи в життя: журналіст пояснив причину

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Володимир Зеленський отримав всю владу в країні і тепер буде контролювати не тільки свій офіс. Після парламентських виборів в країні, фактично, зникли системи стримувань і противаг. Проте у цьому просторі невизначеності є лише один маяк – і це міжнародні донори.

      Про це у своєму відеоблогі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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      "Володимир Зеленський буде контролювати не тільки свій офіс. В його розпорядженні – парламент і Кабмін, силовий блок і виконавча влада", – зазначив Казарін.

      Він додав, що вітчизняна судова система також неодноразово доводила свою так звану "гнучкість". А для повноти картини президенту залишилося лише заручитися підтримкою мерів і місцевих рад та порозумітися з головними акціонерами країни – олігархами.

      У цьому просторі невизначеності є лише один маяк. Міжнародні донори. До війни офіційний Київ міг лавірувати між Заходом і Сходом, поперемінно беручи в борг у Москви і Брюсселя. Але тепер закордонна "шухляда з грошима" залишилася лише одна. І кошти з неї можна брати лише під цілком конкретні зобов'язання,
      – наголосив Казарін.

      За його словами, українська бідність – єдиний фактор, який стримує експресію будь-якого політика.

      Наш економічний суверенітет досить умовний – і саме це вселяє надію. Як мінімум, на те, що багато перезрілих реформ вдасться втілити в життя. Тому що Володимиру Зеленському вже не вдасться пояснити Заходу їх "непроведення" протидією парламенту чи Кабміну,
      – підкреслив журналіст.

      Він уточнив, що ця ситуація ще не є гарантією, адже новий президент може вирішити, що західні умови йому не підходять.

      "Але в цьому випадку українські громадяни зможуть переконатися в тому, наскільки глибока буває "кроляча нора". А ті, хто твердять "гірше вже не буде", зможуть переконатися в своїй неправоті. Зрештою, економічним законам немає діла до наших бажань", – підсумував Казарін.

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 3 серпня 2019

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Реформи Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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