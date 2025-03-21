В Ірані стався землетрус поблизу одного з найбільших в країні ядерних об'єктів

У центральній частині Ірану, неподалік міста Ісфаган, стався землетрус магнітудою 5,0 балів. Підземні поштовхи зафіксовані лише за 26,5 км від ядерного об'єкта в Натанзі, ключового центру збагачення урану в країні.

Вже за кілька годин стався другий землетрус магнітудою 4,5. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Що відомо про землетруси в Ірані

В ірані сталися 2 землетруси магнітудою 5,0 і 4,5. Це сталося всього за 26,5 кілометрів від ядерного об'єкта у Натанзі.

Місцева влада не повідомляє про руйнування ядерного об'єкта або жертви. Очільник кризового управління Реза Муссаві запевнив, що аварійні служби працюють у постраждалих районах.

Землетрус стався в період високої міжнародної напруги, коли США та Ізраїль готуються до важливих переговорів у Вашингтоні щодо іранської ядерної програми. Експерти зазначають, що навіть природні катаклізми поблизу стратегічних об'єктів можуть загострити геополітичну ситуацію.

Землетрус призвів до того, що будівлі в центральній частині округу Натанз здригнулися, і люди вийшли на вулиці і відкриті простори,

– повідомляє генеральний директор департаменту з управління кризовими ситуаціями Ісфагана Мансур Гласс Шишефоруш.

Комплекс у Натанзі. розташований переважно під землею. неодноразово ставав мішенню атак. У липні 2020 року поблизу нього стався вибух на заводі зі складання центрифуг, а в квітні 2021 року об’єкт зазнав нападу, у якому Іран звинуватив Ізраїль.