В одному з регіонів України стався землетрус

Увечері 26 серпня в Україні стався землетрус. Українці не могли його відчути.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус в Україні?

За даними центру, підземні поштовхи зафіксували у Рахівському районі Закарпатської області близько 18:44.

Епіцентр землетрусу був на глибині 7 кілометрів. Його магнітуда становила 1,7 за шкалою Ріхтера. За класифікацією він належить до невідчутних.

Де стався землетрус в Україні: дивіться на карті

Нагадаємо, що це вже другий за серпень землетрус у Карпатах. Попередній зафіксували 8 серпня в Чернівецькій області. Поштовхи магнітудою 1,4 бала сталися близько 19:40 поблизу села Іспас, на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей.

До слова, нещодавно землетрус стався і на Полтавщині у Решетилівському районі. Магнітуда підземних поштовхів становила 2,7.

Раніше повідомлялося, що катастрофічні раптові повені охопили Китай і Непал. Потужний зсув перекрив річку Бхоте-Коші, через що величезний потік води рушив вниз за течією з Китаю до Непалу. Вчені припускають, що в долину міг обвалитися льодовик, що спричинило або посилило наслідки зсуву.

Відомо вже про понад 150 загиблих, і ця цифра, ймовірно, зростатиме. Сотні туристів, серед яких щонайменше 47 американців, вважаються зниклими безвісти.