У Криму стався землетрус

31 травня на окупованому півострові стався землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані у регіоні надвечір.

Так, землетрус стався у районі Криму близько 19:08. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Де у Криму відбувся землетрус?

Епіцентр землетрусу розташований у Чорному морі – за 15 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 10 кілометрів.

Магнітуда підземних поштовхів становила 3,3.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до ледве відчутних.

Нагадаємо, уранці 3 травня в Чорному морі зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,5. Підземні поштовхи сталися о 05:48 на глибині 7,5 кілометра. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, ще один землетрус біля окупованого Криму стався 1 травня о 23:26. Його магнітуда сягнула 2,9, а епіцентр розташовувався за 151 кілометр від Керчі.

Також сейсмологи повідомляють, що станом на 3 травня 2026 року в Туреччині зафіксували понад 40 землетрусів різної сили.

У лютому поблизу російського Новоросійська вночі стався землетрус магнітудою 4,8. Його епіцентр розташовувався за 35 кілометрів на північний захід від міста на глибині 10 кілометрів. Про підземні поштовхи почали повідомляти місцеві жителі близько 01:30. Землетрус відчували не лише в районі Новоросійська та Анапи, а й, за повідомленнями у соцмережах, на Донбасі та в Запорізькій області. Мешканці Краснодарського краю писали, що поштовхи були досить сильними, а висотні будинки помітно хиталися.