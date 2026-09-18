Україну сколихнув землетрус

В одній з областей України стався землетрус. Українці його не відчули.

Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, сейсмічну подію зафіксували близько 01:31 17 вересня 2026 року. Епіцентр підземних коливань залягав на глибині трьох кілометрів.

Де стався землетрус?

У Самбірському районі Львівської області фахівці зареєстрували підземний поштовх магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Де був землетрус: дивіться на карті

За офіційною класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до категорії невідчутних для населення.

Фахівці зазначають, що поштовхи такої сили здатні зареєструвати виключно високочутливі прилади моніторингу.

Для місцевих мешканців подібні коливання залишаються повністю непомітними та не становлять жодної загрози.

Самбірський район та суміжні території періодично фіксують слабкі сейсмічні імпульси, пов'язані з особливістю геологічної будови регіону. Зазвичай такі явища мають локальний характер і не спричиняють руйнувань чи пошкоджень інфраструктури.

Нагадаємо, увечері 26 серпня в Рахівському районі Закарпатської області зафіксували землетрус. За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус стався близько 18:44. Його епіцентр залягав на глибині 7 кілометрів, а магнітуда становила 1,7.

Це був уже другий землетрус у Карпатах у серпні.