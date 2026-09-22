Поблизу відомого українського міста стався землетрус магнітудою 4,2

У Полтавському районі 22 вересня сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних коливань залягав у Мачухівській громаді на глибині трьох кілометрів.

Про це свідчать дані з сайту Головного центру спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Полтавщині?

Підземний поштовх зафіксували на території Полтавської області. За класифікацією сейсмологів цей землетрус належить до сильно помірних.



Землетрус у Полтавському районі / Скриншот

Сейсмологи закликають мешканців регіону, які відчули коливання, залишити повідомлення про свої відчуття на спеціальній сторінці фахівців, аби уточнити енергетичні параметри події.

Де зафіксували епіцентр підземних поштовхів: дивіться на карті

Що було відомо раніше?

Нещодавно подібне явище сколихнуло також Хмельниччину. Увечері 19 вересня у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області зареєстрували землетрус магнітудою 2,0.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 17 вересня сейсмічну подію магнітудою 2,0 фіксували у Самбірському районі Львівської області, проте вона була невідчутною для людей.

Крім того, наприкінці серпня слабкі підземні поштовхи магнітудою 1,7 було зареєстровано в Рахівському районі Закарпатської області.