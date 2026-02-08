Укр Рус
8 лютого, 19:29
2

Вдруге за останні дні: Полтавщину сколихнув слабкий землетрус

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Полтавській області зафіксували маловідчутний землетрус з епіцентром неподалік Полтави, магнітудою три бали за шкалою Ріхтера.
  • Це вже другий землетрус у цій зоні за останні дні, попередній мав магнітуду 3,1 і відбувся в Полтавській громаді.

У Полтавській області стався маловідчутний землетрус. Його епіцентр був неподалік самої Полтави.

Про стихійне явище повідомив Головний центр спеціального контролю.

Дивіться також Землетруси в Україні: як часто вони трапляються та наскільки сильними бувають 

Що відомо про землетрус у Полтавській області?

У неділю, 8 лютого, підземні поштовхи зафіксували в Полтавському районі. В районі Мачухівської громади був землетрус магнітудою три бали за шкалою Ріхтера.

Фахівці кажуть, що поштовхи сталися на глибині 9 кілометрів і міг майже не відчуватися людьми.

Це вже не перший землетрус на території Полтавщини за останні дні. Коливання сталися й в Полтавській громаді. Тоді землетрус був силою 3,1 за шкалою Ріхтера. В області це зона сейсмічної активності, де щороку фіксують підземні поштовхи.

Де нещодавно був землетрус в Україні?