Висотки гойдалися як іграшкові: у Новоросійську на Чорному морі стався потужний землетрус
- У Новоросійську стався землетрус магнітудою 4,8 на глибині 10 кілометрів.
- Його відчули також на Донбасі та Запоріжжі.
Землетрус зі значною магнітудою стався біля російського міста Новоросійськ. Магнітуда становила 4,8, епіцентр пролягав на глибині у 10 кілометрів.
Про це свідчать дані EMSC (Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру). Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Дивіться також Був "жорсткий" удар по порту: Новоросійськ з минулої ночі перебуває під атакою
Сильний землетрус стався у Новоросійську: що відомо?
Близько 01:30 у соціальних мережах різні спільноти почали писати, що неподалік від Новоросійська у Росії (це місто розташоване на Чорному морі з російського боку) стався сильний землетрус. Ба більше, його відчували й на нашому Донбасі та Запоріжжі.
EMSC, тобто Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, підтверджує подію. На офіційному сайті магнітуда цього землетрусу вказана як 4,8, що є досить значним показником. Основний поштовх був на глибині у 10 кілометрів за 35 кілометрів на північний захід від Новоросійська.
Його відчували також у районі Анапи, загалом у Краснодарському краї. Місцеві описували сильні поштовхи, за яких "висотні будинки гойдалися як іграшки". Російські пабліки пишуть, що у них немає інформації про руйнування чи постраждалих.
Примітно, що місто в цей час не спало. Була оголошена тривога через ракетну небезпеку. Подія сталася о 01:21 за київським часом.
Де були землетруси в Україні останнім часом?
2 лютого був землетрус в Азовському морі, його відчували в Криму, в Дніпрі, Запоріжжі та у Донецькій області. Цікаво, що епіцентр також був на глибині у 10 кілометрів.
8 лютого у Полтавській області зафіксували маловідчутний землетрус магнітудою 3. Примітно, що це був вже другий землетрус у цій зоні за кілька днів – попередній, 6 лютого, мав магнітуду 3,1.
А ще 4 лютого був землетрус на Буковині. Але магнітуда його була лише 1,7, тобто підземні поштовхи люди майже не відчули.