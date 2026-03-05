На Сицилії стався землетрус: місцеві думали, що це бомбардування

На італійському острові Сицилія ставля невеликий землетрус. Жителі острова почали звертатися до екстрених служб, запитуючи, чи не розпочалося бомбардування.

Про це повідомляє CNN.

Як сицілійці переплутали землетрус з бомбардуванням?

Підземні поштовхи магнітудою 4,5 зафіксували 4 березня в східній частині острова.

За даними сейсмологів, землетрус стався о 7:05 поблизу вулкана Етна на глибині близько чотирьох кілометрів. Епіцентр розташовувався між населеними пунктами Рагальна, Б’янкавілла та Санта-Марія-ді-Лікодія у провінції Катанія.

У Департаменті цивільного захисту заявили, що інформації про постраждалих або серйозні руйнування не надходило.

Водночас рятувальні служби розповіли, що після поштовхів отримали чимало дзвінків від місцевих жителів. Люди цікавилися, чи не сталося на острові бомбардування.

