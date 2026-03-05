На Сицилії стався землетрус: місцеві думали, що це бомбардування
- На Сицилії стався землетрус магнітудою 4,5 поблизу вулкана Етна.
- Дзвінки до рятувальних служб показали, що мешканці переплутали землетрус з бомбардуванням, але постраждалих або серйозних руйнувань не було.
На італійському острові Сицилія ставля невеликий землетрус. Жителі острова почали звертатися до екстрених служб, запитуючи, чи не розпочалося бомбардування.
Як сицілійці переплутали землетрус з бомбардуванням?
Підземні поштовхи магнітудою 4,5 зафіксували 4 березня в східній частині острова.
За даними сейсмологів, землетрус стався о 7:05 поблизу вулкана Етна на глибині близько чотирьох кілометрів. Епіцентр розташовувався між населеними пунктами Рагальна, Б’янкавілла та Санта-Марія-ді-Лікодія у провінції Катанія.
У Департаменті цивільного захисту заявили, що інформації про постраждалих або серйозні руйнування не надходило.
Водночас рятувальні служби розповіли, що після поштовхів отримали чимало дзвінків від місцевих жителів. Люди цікавилися, чи не сталося на острові бомбардування.
Іранський безпілотник нещодавно атакував авіабазу Великої Британії на Кіпрі
1 березня стало відомо, що Іран спрямував 2 балістичні ракети у напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Обидві ракети або впали в море, або ж були перехоплені.
Вночі 2 березня на Кіпрі прогримів вибух. Місцеві писали, що вибухи було чутно недалеко від території авіабази, також лунали сирени тривоги.
Пізніше ЗМІ дізналися, що вибух був пов'язаний з ударом безпілотника іранського походження.
Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер повідомив, що йдеться про удар безпілотника саме по злітно-посадковій смузі аеропорту Акротирі, де розташована база Королівських ВПС Британії.